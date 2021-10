VOD - Viaplay z ponad 2 mln użytkowników w Polsce. Wzrost popularności platform Polsatu

Źródło Viaplay

Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl Netflix był najpopularniejszą platformą streamingową w Polsce we wrześniu 2021 roku. Serwis jako strona internetowa i aplikacja mobilna został odwiedzony przez 11,37 mln użytkowników. To daje 38,98 procent zasięgu. Tym samym Netflix osiągnął wynik prawie trzy razy większy niż trzy kolejne serwisy w zestawieniu.

Portal WP.pl w obszarze VOD i OTT miał we wrześniu 4,49 mln użytkowników, co daje 15,39 procent zasięgu. Player, czyli platforma należąca do TVN Grupa Discovery zgromadził w tym samym okresie czasowym 4,37 mln odbiorców, co daje 15 procent zasięgu. Natomiast nowa platforma Polsatu, czyli Polsat Box Go, która powstała po zamknięciu Ipli zyskała 3,99 mln użytkowników (13,68 procent zasięgu). Grupa Polsat oprócz wspomnianej platformy uruchomiła również darmowy serwis Polsat Go, który zyskał we wrześniu 2,61 mln odbiorców (8,94 procent zasięgu).

Warto również zwrócić uwagę na wynik platformy Viaplay, która weszła do Polski na początku sierpnia. We wrześniu miała ona 2,25 mln użytkowników, co daje 7,71 procent zasięgu.