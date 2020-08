W co gra nowy Batman? Robert Pattinson ujawnił swoją ulubioną produkcję

Warner Bros.

Robert Pattinson i Elizabeth Debicki udzielili wywiadu dla serwisu GameSpot. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim Tenet, nowego filmu Cristophera Nolana, choć przemycono w niej również pytania odnośnie gier. Debicki stwierdziła, że obecnie nie ma czasu na taką rozrywkę, choć swego czasu zagrywała się w... produkcję o Harrym Potterze. Przyszły Batman przyznał zaś, że stawia na klasykę i jego ulubionym tytułem jest kultowe już Final Fantasy VII, które w 1997 roku zadebiutowało na pierwszym PlayStation, a niedawno doczekało się remake'u na PS4.

Mój wybór to coś, co prawdopodobnie jest ulubioną grą wielu osób: Final Fantasy VII. Scena śmierci Aeris to jedna z niewielu chwil, w których płakałem. Moja pierwsza miłość - mówi Pattinson.

Poniżej znajdziecie zapis rozmowy. Pytania o gry padają w 3 minucie materiału.

Przypominamy, że Tenet można już oglądać w polskich kinach. Premierę filmu Batman zaplanowano zaś na rok 2021, a na sierpniowym DC FanDome ujawniono pierwszy zwiastun tej wyczekiwanej produkcji.