The Batman - ten zwiastun zmieni wszystko. Oto brutalny, mroczny heros, jakiego jeszcze nie było

Warner Bros.

W trakcie konwentu DC FanDome odbył się panel poświęcony filmowi The Batman - powiedzieć, że zelektryzował on oglądających, to właściwie nic nie powiedzieć. Zaprezentowano bowiem na nim zwiastun, który może zupełnie zmienić nasze postrzeganie ekranowego Mrocznego Rycerza. Trailer utrzymany jest w absolutnie brutalnej, niezwykle realistycznej tonacji, której do tej pory w produkcjach o Zamaskowanym Krzyżowcu jeszcze nie widzieliśmy.

Nie ulega wątpliwości, że reżyser Matt Reeves ma swoją własną wizję postaci, której konsekwentnie się trzyma - w trakcie panelu wielokrotnie mówił on o trawiącej Gotham korupcji czy popełnianych w mieście morderstwach. Materiał zawiera cały szereg niespodzianek: kompletnie odmienne podejście do ekspozycji Riddlera czy Catwoman noszącą inny niż tradycyjny kostium (według Reevesa dopiero przemienia się ona w Kobietę-Kota). Zobaczcie sami:

Już wcześniej w trakcie wydarzenia ujawniono, że akcja produkcji rozgrywa się na zupełnie innej Ziemi, niż miało to miejsce w przypadku obrazu Liga Sprawiedliwości - chodzi tu o Ziemię-2. Innymi słowy: mamy tu do czynienia z osobnym uniwersum. Historia pokaże także herosa w drugim roku jego działalności. W sieci można napotkać opinie, że dzięki temu zabiegowi obraz Reevesa będzie duchową kontynuacją Mrocznego Rycerza.

Wiemy już, że w filmie zobaczymy genezy takich postaci jak Riddler i Pingwin (daliście radę rozpoznać Colina Farrella w materiale?). Reeves ujawnił, że Robert Pattinson poprosił Christiana Bale'a o porady w kwestii noszenia kostiumu Mrocznego Rycerza, by później dodać, że w jego opowieści mieszkańcy Gotham wciąż będą bać się poczynań protagonisty, uznając Batmana jedynie za mit. W dodatku samo miasto ma wyglądać zupełnie inaczej niż amerykańskie metropolie w typie Nowego Jorku czy Chicago. Jedną z ekranowych inspiracji stały się historie z lat 70., pokazujące uliczne życie (przywołane zostały również produkcje Chinatown i Taksówkarz).

Co odróżnia tę wersję postaci od jej poprzednich filmowych wcieleń? Zdaniem Reevesa chodzi przede wszystkim o to, że Mroczny Rycerz popełnia tutaj błędy - jego pragnienie zostania herosem dopiero się rodzi. Wykonanie stroju protagonisty i Batmobilu miało z kolei zająć cały rok. W tej chwili ukończone zostało 25-30% całej produkcji.

Jednocześnie wyjawiono, że serial o policji Gotham City, który ma docelowo trafić na platformę HBO Max, będzie pokazywał skorumpowanych funkcjonariuszy w trakcie wydarzeń znanych z legendarnego komiksu Batman. Rok pierwszy.

Zobaczcie oficjalne zdjęcia promocyjne i logo produkcji:

The Batman

The Batman ma wejść na ekrany kin 1 października przyszłego roku.