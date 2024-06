W głowie się nie mieści 2 notuje historyczny weekend w box office. Diuna 2 zmiażdżona

fot. materiały prasowe

Reklama

Nawet w drugim weekendzie w amerykańskich kinach animacja W głowie się nie mieści 2 przebija wszelkie szacunki i oczekiwania. Zebrano aż szacunkowo 100 mln dolarów, notując zaledwie 35% spadek frekwencji. Jest to wynik większy niż prognozy i zarazem historyczne najlepsze drugi weekend dla animacji. Pobito rekord Super Mario Bros. Film, który miał 92,3 mln dolarów. Jest to też najlepszy drugi weekend od lat, pokonując 93 mln dolarów Barbie. W historii kina jest to siódmy najlepszy i tylko te tytuły przekroczyły granicę 100 mln dolarów. Razem na tym rynku ma 355,1 mln dolarów.

W głowie się nie mieści 2 - box office świat

Na świecie również animacja bije rekordy popularności. Drugi weekend to wynik 164,4 mln dolarów z 44 rynków (razem 369,2 mln dolarów). Sumując, na koncie film zebrał 724,4 mln dolarów w... 12 dni! Takich wyników w takim czasie nie mieliśmy od 2019 roku! Tym samym jest to najbardziej dochodowy film w 2024 roku! W 12 dni przebił wynik Diuny 2 (711,8 mln dolarów), który osiągnięto w dwa miesiące. Miliard dolarów to tak naprawdę kwestia dni, nie tygodni. Szacuje się, że do końca trzeciego weekendu wyświetlania powinni przebić tę kwotę.

Zobacz także:

fot. Pixar/Disney

Bad Boys 4 - box office

Bad Boys: Ride or Die nadal radzą sobie wyśmienicie, notując niskie spadki frekwencji. Tym razem w Ameryce Północnej zebrano 18,7 mln dolarów (raze 146,9 mln dolarów). Na świecie natomiast 24,1 mln dolarów (razem 142,2 mln dolarów). Tutaj też zainteresowanie wolno spada. Sumując, na koncie 289,1 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Film już dawno pokrył koszty produkcji.

fot. materiały prasowe

Motocykliści - box office

Podium zamyka nowość Motocykliści. Zbierają 10 mln dolarów w Ameryce Północnej. Na świecie natomiast 4 mln dolarów. Razem więc 14 mln dolarów przy budżecie 40 mln dolarów. Eksperci sądzą, że dla kina artystycznego jest to solidny wynik i twórcy powinni w nadchodzących tygodniach zarobić na siebie.

fot. materiały prasowe

Egzorcyzm - box office

Ostatnią nowością jest Egzorcyzm z Russellem Crowe'em. Fatalne oceny doprowadziły do równie złego startu. Siódme miejsce z wynikiem 2,4 mln dolarów. Nawet przy budżecie 22 mln dolarów może być trudno pokryć koszty, bo złe oceny widzów i krytyków doprowadzą do szybkiego zniknięcia tytułu z kin. Na świecie jeszcze nie zadebiutował.