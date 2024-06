W głowie się nie mieści 2 bije rekordy box office i przewyższa oczekiwania. Wszyscy chcą to obejrzeć!

fot. materiały prasowe

Widzowie w Ameryce Północnej dali sygnał, że kina nadal są potrzebne i będą do nich chodzić tłumnie. Świetnie oceniana animacja W głowie się nie mieści 2 zadebiutowała z wynikiem 155 mln dolarów, przewyższając wszelkie oczekiwania i prognozy dające bajce maksymalnie 90 mln dolarów. Jest to najlepsze otwarcie w 2024 roku i drugie najlepsze otwarcie animacji w historii kina. Według EntTelligence na film w Amerce Północnej udało się 10 mln osób. W ostatnim czasie tylko jeden tytuł przebił barierę 10 mln i była to Barbie z wynikiem 13 mln ludzi. Analitycy box office szacują, że w samej Ameryce Północnej produkcja Pixara przebije pół miliarda dolarów.

Natomiast na świecie zbiera 140 mln dolarów z 38 krajów (w tym Polska). Tutaj także przebił wszelkie oczekiwania, osiągając wyższe wyniki niż zakładano. Jest to najlepsze otwarcie animacji poza USA w historii kina. Sumując, na koncie 295 mln dolarów przy budżecie w okolicach 200 mln dolarów po zaledwie trzech dniach wyświetlania.

Bad Boys Ride or Die - box office

Drugie miejsce należy do Bad Boysów, którzy osiągają tylko 42% spadku frekwencji, czyli zgodnie z oczekiwaniami film będzie mieć tak zwane długie nogi - emisja w kinach przez niskie spadki będzie rozciągać się na najbliższe miesiące. Jest to spadek mniejszy niż Bad Boys 3, którzy mieli 45%. W weekend w Ameryce Północnej zebrano 33 mln dolarów. Do tej pory mają 112,2 mln dolarów. Na świecie też niski spadek, który przełożył się na 30,8 mln dolarów (razem 102,4 mln dolarów). Sumując, na koncie 214,6 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Mamy więc hit komercyjny. Dzięki temu weekendowi franczyza Bad Boys przekroczyła granice miliarda dolarów.

Królestwo Planety Małp - box office

Nieoczekiwanie na podium wraca Królestwo Planety Małp, które zanotowało tylko 4% spadek frekwencji w stosunku do weekendu poprzedniego. Zebrano 5,2 mln dolarów (razem 156,8 mln dolarów). Sumując, globalnie na koncie mają 374,5 mln dolarów przy budżecie 160 mln dolarów.

Furiosa - box office

Zgodnie z oczekiwaniami Furiosa: Saga Mad Max nadal przyciąga niewiele osób do kin. Po czterech tygodniach wyświetlania ma globalnie 160,1 mln dolarów przy budżecie 168 mln dolarów. Aby zwrócić koszty, musieliby dobić do okolic 400 mln dolarów.