W lesie nie zaśnie dziś nikt 2 - ruszyły zdjęcia do kontynuacji hitu. Fotka z planu

Źródło: Next Film/Akson Studio

W lesie dziś nie zaśnie nikt 2 to polski film oryginalny Netflixa, który należy do grupy wielu zapowiedzianych projektów platformy na naszym rynku. Julia Wieniawa powróci i to właśnie dzięki jej zdjęciu z instastories na Instagramie wiemy, że prace na planie już oficjalnie ruszyły.

Z tego, co dowiedzieliśmy wcześniej Zosia grana przez Wieniawę ma pokazać nowe oblicze. Nie jest ona jednak główną bohaterką, jak w pierwszej części. Według informacji będzie nim Adaś, młody, samotny, nieszczęśliwy policjant z małej wsi na Podlasiu.

fot. instagram.com/juliawieniawa

W obsadzie są również Mateusz Więcławek, Zofia Wichłacz, Andrzej Grabowski, Wojciech Mecwaldowski, Izabela Dabrowska, Sebastian Stankiewicz i Robert Wabich. Za realizację dla Netflixa odpowiada Akson Studio.

Bartosz M. Kowalski i Mirella Zaradkiewicz odpowiadają za scenariusz, a Kowalski stanie za kamerą. Twórcy zapowiadają, że ich nowy slasher ma wywrócić reguły gatunku do góry nogami.

W lesie dziś nie zaśnie nikt 2 - premiera w Netflixie w październiku 2021 roku.