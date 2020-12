Walker - Jared Padalecki jako Strażnik Teksasu na zdjęciu z planu serialu

fot. Diyah Pera/The CW

Walker to nowy serial stacji The CW, który jest rebootem kultowej produkcji Strażnik Teksasu. Główną rolę w projekcie gra znany z serialu Supernatural Jared Padalecki. Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie pokazujące aktora w roli Strażnika Teksasu. Padalecki jest na nim u boku Deke Andersona, który zagrać ma gościnną rolę w serialu.

W obsadzie oprócz Padaleckiego znajdują się Lindsey Morgan, Keegan Allen, Mitch Pileggi oraz Genevieve Padalecki. Za sterami projektu stoją Anna Fricke i Dan Lin. Zobaczcie zdjęcie:

Deke Anderson/IMDb

Bohaterem rebootu jest Cordell Walker, wdowiec i ojciec dwójki dzieci, który ma swój własny kodeks moralny. Wraca do rodzinnego Austin po pracy pod przykrywką przez dwa lata i odkrywa, że jest tutaj wiele do zrobienia. Próbuje odbudować relację z dzieciakami i konserwatywną rodziną oraz znajduje wspólny język z nową partnerką. Jednocześnie podejrzewa, że jego żona mogła zostać zamordowana.

Zobacz także:

Serial zadebiutuje na The CW 21 stycznia 2021 roku.