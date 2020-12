WandaVision - nowy zwiastun serialu. Najbardziej pokręcona odsłona MCU nadchodzi!

Marvel/Disney+

Fani MCU z całą pewnością są złaknieni kolejnych produkcji ukazujących się pod szyldem Marvel Studios. Za nieco ponad miesiąc to oczekiwanie dobiegnie końca - 15 stycznia na platformie Disney+ zadebiutuje bowiem pierwszy odcinek serialu WandaVision. Dom Pomysłów bardzo dba o promocję tej ekranowej historii; w trakcie Dnia Inwestora Disneya zaprezentowano więc nowy zwiastun, natomiast do sieci trafił kolejny plakat.

Kevin Feige raz jeszcze potwierdził, że nadchodzący wielkimi krokami serial będzie powiązany z filmem Doctor Strange in the Multiverse of Madness - szef filmowego oddziału Marvela wyjawił też, że Elizabeth Olsen, ekranowa Scarlet Witch, przebywa obecnie w Londynie, gdzie trwają prace nad kolejną częścią kinowych przygód Najwyższego Maga.

Tak z kolei prezentuje się nowy trailer WandaVision:

https://twitter.com/Marvel/status/1337195642255339520

Zadebiutował również kolejny plakat, zapowiadający "nową erę telewizji". Zobaczcie sami:

Marvel/Disney+