Dennis Quaid, Esai Morales i inni w obsadzie War Machine. To film science fiction od Netflixa

fot. materiały prasowe

Na początku września w Australii rozpoczęły się zdjęcia do nowego filmu Netflix pt. War Machine. Będzie to produkcja science fiction wypełniona akcją, opowiadająca o rekrutach wyczerpującego obozu szkoleniowego sił specjalnych, którzy stają w obliczu zagrożenia przekraczającego ich wyobrażenia. Reżyserią zajmuje się Patrick Hughes (Bodyguard Zawodowiec, Człowiek z Toronto) na postawie scenariusza, który napisał wraz z Jamesem Beaufortem.

W głównego bohatera wciela się Alan Ritchson, który jest głównym kandydatem do jednostki. The Hollywood Reporter podał, że do obsady dołączyli również Dennis Quaid oraz Esai Morales, którzy mają wcielić się w dowódców. Ponadto w filmie wystąpią Stephan James, Jai Courtney, Blake Richardson, Keiynan Lonsdale i Daniel Webber, którzy zagrają pozostałych rekrutów.

Dennisa Quaida zobaczymy w biograficznym filmie pt. Reagan, w którym wciela się w tytułowego prezydenta Ronald Reagan. Ta produkcja będzie mieć premierę w Polsce 27 września. Wystąpił również w Substancji u boku Demi Moore, która też trafi do kin we wrześniu.

Z kolei Stephan James zagrał m.in. w filmach Zwycięzca oraz Gdyby ulica Beale umiała mówić. Zdobył także nominację do Złotego Globu za rolę w serialu Homecoming. Natomiast Jai Courtney wystąpił w filmach Terminator: Genisys, Niezgodna oraz Legion samobójców. A Esaia Moralesa mogliśmy ostatnio oglądać w Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1. Grał w serialach Titans, Sposobie na morderstwo i Nowojorskich gliniarzach. W 1987 roku wystąpił w filmie La Bamba.

Przypomnijmy, że Netflix przejął projekt od Lionsgate, które na nim pracowało wcześniej.