eFootball 2023 debiutuje na rynku. Co ma do zaoferowania darmowa gra od Konami?

Konami

Nowy piłkarski sezon w grach komputerowych czas zacząć. Tradycyjnie od wielu lat wcześniej rozpoczyna go Konami ze swoją serią PES, która w ostatnim czasie przemianowana została na eFootball i zmieniła tryb dystrybucji na model free to play. Najnowsza odsłona cyklu, eFootball 2023 właśnie ukazała się na rynku, a tak Konami zapowiada zawartość dostępną w aktualizacji, którą sami nazywają "Season 1".

Co w niej znajdziemy? Oczywiście aktualizacje składów wynikających z letniego okienka transferowego. To, z czym Konami miało problem w przeszłości, jest już wyeliminowane, a więc możemy spodziewać się najnowszych transferów zawodników już we właściwych klubach. Zwiastun pokazuje na przykład Roberta Lewandowskiego już w barwach FC Barcelona. Ponadto uaktualniono ligi o zespoły które spadły lub awansowały w rozgrywkach.

Konami chwali się również pozyskaniem licencji na Ligę BBVA MX z Meksyku oraz AC Milan i Interu z Serie A. Czy to jednak wystarczające, by uratować markę?