Twórcy Gotham Knights zatrudniają do nowej gry w Uniwersum DC

Jak wynika z ogłoszenia o pracę opublikowanego na oficjalnej stronie studia, trwają prace nad nową grą AAA osadzoną w uniwersum DC Comics. Według ogłoszenia, Warner Bros. Montreal poszukuje starszego producenta, który będzie nadzorował cały proces produkcji — od fazy koncepcyjnej, aż po premierę.

Opis stanowiska sugeruje, że tytuł znajduje się dopiero we wczesnej fazie przedprodukcji, co oznacza, że szczegółowe informacje o projekcie mogą pojawić się dopiero za długi czas. Na tym etapie trudno jednoznacznie przewidzieć, nad czym dokładnie pracuje studio.

Warner Bros. Montreal ma do dyspozycji szeroką gamę postaci z uniwersum DC, co otwiera wiele możliwości dla nowej gry. Może to być zarówno kolejna odsłona przygód Batmana, jak i produkcja skupiona na innym bohaterze z tego bogatego świata komiksowego. Po wydaniu Gotham Knights studio pokazało, że potrafi tworzyć rozbudowane gry z elementami akcji i narracji.