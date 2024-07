2. sezon do Suicide Squad: Kill the Justice League się opóźni. Jest nowa data premiery

fot. WBIE

Rocksteady i Warner Bros. nie mają szczęścia do terminów. Już kolejny raz opóźnili premierę 2. sezonu Suicide Squad: Kill the Justice League. Ten pierwotnie miał wystartować na początku lipca, później jego debiut przesunięto na 11 lipca. Teraz wiemy także, że i ta data nie zostanie dotrzymana. Plany zmieniono po raz kolejny i tym razem nowy termin to 25 lipca.

Wcześniej, na początku tego miesiąca, Warner Bros. wysłało e-mail z informacjami o zawartości sezonu 2, potwierdzając wprowadzenie nowego sprzętu, dodatków kosmetycznych i funkcji. Wśród nowości znajdzie się również postać Victorii Fries, znanej jako Mrs. Freeze.

Suicide Squad: Kill the Justice League zostało wydane na PS5, PC i Xbox Series X/S w lutym tego roku. Stało się to po licznych opóźnieniach. Produkcja ta była dużym odejściem od wcześniejszych projektów Rocksteady Studios; zamiast skupiać się na narracji w trybie single-player, to projekt typu live-service, który nie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony krytyków i fanów. Gra nie sprzedała się dobrze, o czym w komunikatach dla akcjonariuszy informował wydawca.

Gracze, którzy jeszcze nie zagrali w ten tytuł, niebawem będą mieli ku temu okazję. Najnowsza gra studia Rocksteady niebawem trafi do oferty Prime Gaming w ramach akcji Prime Day 2024.