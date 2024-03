Wonder Woman - twórcy Gotham Knights wspierają Monolith Productions w pracach nad grą

fot. WBIE

Pierwszy zwiastun gry Wonder Woman zaprezentowano 10 grudnia 2021 roku podczas gali The Game Awards. Od tego czasu nie dostaliśmy zbyt wielu informacji na temat tego projektu i na dobrą sprawę wiemy jedynie, że będzie to produkcja single-player (jasno zaznaczono, że nie będzie to kolejna gra-usługa), w której pojawi się system Nemesis znany z wcześniejszych dzieł studia Monolith, czyli Cienia Mordoru oraz Cienia Wojny.

Teraz pojawiła się kolejna informacja, choć dotyczy ona kulisów powstawania tej gry i nie zawiera żadnych informacji na temat świata, postaci czy rozgrywki. Z ogłoszenia o pracę wynika, że Monolith Studios w produkcji Wonder Woman wspiera zespół Warner Bros. Montreal, a więc studio odpowiedzialne za Gotham Knights i Batman: Arkham Origins. Obie te produkcje spotkały się raczej z mieszanym odbiorem ze strony krytyków - choć mimo wszystko przeważały pozytywne opinie, to daleko im było do ocen serii Arkham tworzonej przez Rocksteady.

Wonder Woman nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.