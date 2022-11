Warriors of Future - zwiastun widowiska z Chin. Takiego sci-if jeszcze nie było w Azji

fot. materiały prasowe

Warriors of Future to film science fiction z Chin, nad którym prace trwały od 2017 roku. Wszystko po to, aby kwestia wizualna została dopracowana do perfekcji i po premierze w Chinach, która odbyła się w sierpniu 2022 roku, ten aspekt jest uniwersalnie chwalony. Netflix zakupił prawa do filmu i wprowadzi go do platformy streamingowej już w grudniu 2022 roku. Budżet wynosi 56 mln dolarów, ale jak zobaczycie w zwiastunie, efektowność filmu zdecydowanie może się podobać. Za kamerą stoi debiutant Ng Yuen-fai, który przez lata pracował jako spec od efektów specjalnych.

Warriors of Future - zwiastun

Warriors of Future - opis fabuły

Historia rozgrywa się w dalekiej przyszłości po tym, jak meteoryt rozbił się w Hongkongu. W miejscu zdarzenia wyrasta dziwaczna roślina, która zmienia klimat i niszczy wszystko na swojej drodze. Na miejsce wysyłany jest elitarny oddział, by uporać się z zagrożeniem.

Warriors of Future - premiera 2 grudnia 2022 roku w Netlfixie.