Warszawa doczekała się własnego serwisu VoD

Źródło: VOD Warszawa

VOD Warszawa nie będzie kolejnym serwisem filmowo-serialowym, który stanie w szranki z takimi gigantami rynkowymi jak Amazon, HBO czy Netflix. Nowa platforma pozwoli zapoznać się z filmami, spektaklami, koncertami, wystawami, audiobookami czy podcastami z oferty warszawskich instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Zgodnie z założeniami pomysłodawców projektu VOD Warszawa ma zgromadzić pod jednym adresem najciekawsze wydarzenia kulturalne w ich cyfrowej odsłonie.

Warto zauważyć, że tylko część atrakcji dostępna w ramach usługi będzie biletowana, część zostanie udostępniona dla wszystkich zalogowanych użytkowników za darmo. Ponadto w przeciwieństwie do klasycznych serwisów VOD, za upublicznianie treści w VOD Warszawa odpowiadają indywidualni dystrybutorzy. To przedstawiciele poszczególnych instytucji i organizacji tworzą ramówkę programową oraz wyznaczają zasady dostępu do autorskich treści.

VOD Warszawa skrojono m.in. z myślą o wykorzystaniu w systemie nauczania. Aby ułatwić rozeznanie się w ofercie pod kątem walorów edukacyjnych, zaprojektowano system tagowania i oznaczania treści. Umożliwi on rodzicom, pedagogom oraz opiekunom wyszukanie produkcji stworzonych z myślą o najmłodszych odbiorach, które warto pokazać np. w trakcie zajęć lekcyjnych.

Programiści zadbali także o potrzeby osób z niepełnosprawnościami, platforma jest zgodna z wytycznymi WCAG 2.1 na poziomie AA. Oznacz to m.in. możliwość dołączenia do transmisji audiodeskrypcji, napisów czy tłumaczenia na język migowy. Z myślą o obcokrajowcach opracowano zaś interfejsy w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Z kolei dystrybutorzy mogą udostępnić swoje produkcje w czterech wersjach językowych, z napisami bądź tłumaczeniami lektorskimi.

To doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy z rozmaitych powodów nie mogli dotychczas korzystać z bogactwa znakomitej warszawskiej kultury lub z powodu pandemii zmienili swoje nawyki odbiorcze i sposoby korzystania z zasobów kultury. Wprawdzie nic nie zastąpi żywego kontaktu ze sztuką, ale nasze VoD będzie z pewnością alternatywą dla wielu widzów z całej Polski. Zbudowaliśmy platformę VOD Warszawa, by umożliwić warszawskiej kulturze rozwój i funkcjonowanie, docieranie do coraz większego grona odbiorców – mówi wiceprezydentka Warszawy, Aldona Machnowska-Góra.

W zasobach serwisu znajdziemy zarówno treści w modelu na żądanie jak i te transmitowane na żywo. Dzięki temu będziemy mogli uczestniczyć w popularnych wydarzeniach kulturalnych w domowym zaciszu. Na start usługa dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej, ale twórcy zapowiadają, że już za kilka tygodni pojawią się aplikacje na urządzenia mobilne oraz inteligentne telewizory.

Pierwszym wydarzeniem transmitowanym za pośrednictwem VOD Warszawa będzie Festiwal Freekwencja, w którym wystąpią m.in. Baranovski, Artur Rojek i Kasia Lins, koncert rozpocznie się 12 września o godzinie 19:00. Dostęp do wydarzenia jest bezpłatny, a po założeniu konta będziemy mogli przejrzeć zapowiedzi pierwszych jesiennych nowości repertuarowych. Te zostaną udostępnione 12 września, w dniu oficjalnego startu usługi.