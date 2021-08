Nicolas Cage - nowe filmy z udziałem aktora dostępne w VOD. Czego nie można przegapić?

Fot. Materiały prasowe

Nicolas Cage jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w przemyśle filmowym. Ma na swoim koncie ogromny dorobek aktorski, w skład którego wchodzi wiele różnych kreacji, lepszych i gorszych. W ciągu ostatnich kilku lat zagrał między innymi w niezwykle chwalonym dramacie Świnia, w którym można go zobaczyć od poważniejszej strony. Jednak w tym samym roku wystąpił też w absurdalnej komedii Niewesołe Miasteczko, niszcząc mechaniczne potwory przepychaczem.

Jakąkolwiek wersję aktora wolicie, dzięki poniższemu zestawieniu możecie przekonać się, czy możecie ją już obejrzeć. Oto lista najnowszych tytułów z udziałem aktora, które są dostępne w VOD.

Świnia (2021)

Dostępna w: Cineman, Player, Rakuten, Premiery CANAL+.

Świnia to dramat osadzony w stanie w stanie Oregon. Nicolas Cage wciela się w nim w żyjącego na uboczu zbieracza trufli. Jego bohater będzie musiał stawić czoła swojej przeszłości, gdy jego przyjaciółka zostaje porwana. Jest nią świnka, do tej pory dzielnie towarzysząca mu w pracy. Jest to rola bardzo odmienna od innych filmów z udziałem aktorem. Produkcja zbiera jednak doskonałe oceny, a Nicolas Cage jest niezwykle chwalony za ten występ.

Niewesołe miasteczko (2021)

Dostępne w: CDA Premium, Player, Ipla, Rakuten, PLAY NOW, Premiery CANAL+, Chili.

Niewesołe miasteczko to film klasy B. Łączy w sobie horror i dość przerysowaną komedię. Akcja dzieje się w opuszczonym parku rozrywki, w którym zaczynają ożywać mechaniczne atrakcje. Jedyną osobą, która może je powstrzymać, jest oczywiście bohater grany przez Nicolasa Cage'a. Najlepszą częścią produkcji jest fakt, że to nie on jest zamknięty z morderczymi robotami, tylko one z nim. Absurdalna i szalona pozycja, doskonała na zresetowanie się po ciężkim dniu pracy. Kto by nie chciał zobaczyć, jak Nicolas Cage spuszcza łomot przepychaczem?

Dostępne w: Cineman, Player, Rakuten, Premiery CANAL+, Amazon Prime.

Jiu Jitsu to film sci-fi, w którym co sześć lat do walki przeciwko kosmitom staje zakon wojowników. Gdy obcy najeźdźca wygrywa starcie, losy ludzkości wiszą na włosku. Trzeba walczyć o przetrwanie. Produkcja jest skierowana do fanów kina kopanego. Choć fabuła pozostawia wiele do życzenia, jest tu dużo niezłych scen walki, co jest zasługą utalentowanych w tym zakresie kaskaderów i aktorów. Nicolas Cage gra tu co prawda niewielką rolę, jednak można go zobaczyć w akcji z kataną. Jest też nieco szalony i dziwaczny.

Dostępny w: Cineman, Rakuten.

Grand Isle to thriller, w którym młody ojciec zostaje oskarżony o morderstwo i musi udowodnić swoją niewinność. Przedstawia więc, co robił w dniu popełnienia zbrodni. Nie jest to najgłośniejszy film aktora w ciągu ostatnich lat, a recenzje są dość nieprzychylne.

Dostępny w Cineman, Rakuten.

Instynkt pierwotny to kino akcji. Nicolas Cage wciela się w myśliwego i kolekcjonera egzotycznych zwierząt, który przewozi swoje okazy do ZOO. Podczas jednej z takich wypraw na ten sam pokład trafia zawodowy zabójca. Przestępca uciekając z celi, postanawia uwolnić dzikie zwierzęta z klatek. Wśród nich znajduje się wyjątkowo groźny biały jaguar. To stawia bohatera granego przez Nicolasa Cage'a naprzeciwko dwóch niebezpiecznych bestii. Choć krążą opinie, że scenariusz zdecydowanie nie pomaga ani aktorom, ani filmowi, to sam pomysł prezentuje się świetnie.

Dostępny w: CDA Premium.

Kolejny thriller z udziałem aktora. Domino Śmierci opowiada o trzech nieznajomych, którzy przez przypadek zostają wplątani w sytuację, na którą nie są przygotowani. Nicolas Cage prowadzi w nim słabo prosperujący hotel i postanawia wynająć pokój zdesperowanej kobiecie, która jak szybko się okazuje, ma swój tajemniczy plan, do którego na pewno przyda się spluwa albo dwie. Typowy sensacyjny tytuł.

Dostępny w: CDA Premium.

Kokaina i Nicolas Cage. Gdy znika ważny transport, szef kartelu wysyła swoich ludzi, by sprawdzili, co wydarzyło się z towarem. Podróże z diabłem to kryminał, który łączy w sobie wiele elementów kina akcji. Ma dość poważny i szary klimat.

