Watch Dogs - ruszył casting. Sophie Wilde negocjuje role w filmie opartym na grze

Jak donosi Deadline, Sophie Wilde, która dopiero co zagrała w hicie Mów do mnie!, negocjuje jedną z ról w produkcji Watch Dogs tworzonej przez studio New Regency. Kinowy projekt jest osadzony w uniwersum z gry studia Unisoft pod tytułem Watch Dogs, która została wydana w 2014 rok i doczekała się kontynuacji.

Watch Dogs - co wiemy o filmie?

Za kamerą stanie doceniany francuski reżyser Mathieu Turi, Znany jest on z wielokrotnie nagradzanego horroru sci-fi Wrogi. Potem stworzył historyczny horror The Deep Dark, który miał premierę na festiwalach pod koniec 2023 roku. Tworzy on też serialową adaptacją gry A Plague Tale: Innocence.

Autorką scenariusza jest Christie LeBlanc, znana z thrillera sci-fi Tlen Netflixa. Szczegóły fabuły nie są znane. Na razie nie wiadomo, jak twórcy chcą wykorzystać koncept z gry.

Gra jednak osadzona jest w fikcyjnych wersjach prawdziwych miast w różnych okresach czasu. Skupia się na różnych hakerach, którzy mają różne cele do osiągnięcia. Każdy wpada w tarapaty związane z kryminalnym podziemiem danego miasta.