Watchmen: 2. sezon niepotrzebny? W finale padł rekord oglądalności

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Ostatni odcinek 1. sezonu serialu Watchmen już za nami. Wśród komentatorów przeważa opinia, że w kapitalny sposób domknął on wszystkie dotychczasowe wątki, natomiast finałowy cliffhanger siłą rzeczy rozbudził nasze nadzieje na powstanie kolejnej odsłony serii. W trakcie niedawnych wywiadów showrunner produkcji, Damon Lindelof, poruszył szereg kwestii związanych z ekranową historią. Skomentował on choćby ostatnią scenę, w której Angela próbuje postawić stopę na tafli wody w basenie - miałoby to stanowić dowód na to, że przejęła ona moce Doktora Manhattana.

Załóżmy na chwilę, że istnieją dwie możliwości tego, co się stanie, gdy Angela postawi stopę na wodzie. Możliwość pierwsza jest taka, że po prostu utonie - nie zrozumiała więc wszystkiego, co mówił jej Cal, zjadła popsute jajo i powinna być leczona na salmonellę. Możliwość druga jest z kolei taka, że zaczyna chodzić po wodzie i zdaje sobie sprawę, iż weszła w posiadanie boskich mocy. To z całą pewnością wyjaśniałoby plakat promocyjny, który zaprezentowaliśmy kilka miesięcy temu - na Angeli widać niebieską poświatę. Powiedzmy, że istnieją obie te opcje. Wydaje mi się jednak, że żadne z tych rozwiązań nie powinno trafić do tej historii. Ktoś się może ze mną nie zgodzić, ale tak czuję.

Tak z kolei Lindelof ocenia szanse na powstanie 2. sezonu:

Mam takie wewnętrzne pragnienie, by powstało więcej historii o Watchmen. Może te 9 odcinków pokazało, że jest tu o wiele większe pole do działania, niż początkowo zakładaliśmy? Może ta historia zainspiruje kogoś innego do opowiedzenia o Strażnikach? Na chwilę obecną nie mam jednak więcej pomysłów. Nieważne, czy nazwiesz to serialem limitowanym czy trwającym - to przecież ma znaczenie tylko przy przyznawaniu nagród. Nie czuję się komfortowo, gdy ktoś tę historię nazywa czymś innym niż opowieścią z początkiem, rozwinięciem i zakończeniem. Nie ma żadnej obietnicy kontynuacji.

Okazuje się również, że finałowy odcinek pobił rekord oglądalności dla tej produkcji - za pomocą różnych platform oferujących dostęp do HBO w Stanach Zjednoczonych tę odsłonę serii zobaczyło aż 1,6 mln widzów, czyli o 100 tys. więcej niż premierę.