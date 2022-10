Watson w końcu ze swoim serialem. Czemu bez Sherlocka Holmesa?

fot. materiały prasowe

Watson to nowy serial telewizji CBS, który będzie tworzony przez Kapital Entertaiment i CBS Studios. Jest on inspirowany serią przygód doktora Watsona i Sherlocka Holmesa z książek Arthura Conana Doyle'a. Nowa produkcja ma być serialem medycznym z elementami detektywistycznymi.

Watson - co wiemy o serialu?

Za scenariusz odpowiada Craig Sweeny, dla którego nie jest to pierwsza styczność z Watsonem. Pracował on przez pięć lat przy serialu Elementary, w którym w rolę Watson wcielała się Lucy Liu.

W serialu nie zobaczymy jednak Sherlocka Holmesa. Czemu? Historia Watsona rozgrywa się rok po tym, jak Sherlock Holmes zginął z ręki Moriarty'ego. Dr John Watson wrócił do kariery medycznej przewodząc klinice zajmującej się rzadkimi schorzeniami. Jednak jego stare życie jeszcze się o niego upomni.

W opisie czytamy, że Moriarty i Watson mają napisać własny, oryginalny rozdział historii, która nigdy nie została wcześniej opowiedziana. Oznacza to, że Moriarty będzie głównym czarnym charakterem tego serialu. Choć część detektywistyczna będzie odgrywać tutaj rolę, to jednak podstawą fabularną będzie jego walka z choroba ówczesnego świata.

Co ciekawe, śmierć Sherlocka Holmesa to nie wymysł scenarzysty, bo coś takiego miało miejsce w opowiadaniu The Final Problem. Potem jednak spadła na Doyle'a fala krytyki, więc wskrzesił Sherlocka w kolejnych historiach. Jako że twórczość Doyle'a jest częścią domeny publicznej, można bez problemów ją adaptować na wszelkie sposoby.