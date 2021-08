We wrześniu dwa kolejne klasyki SF w serii Wehikuł Czasu

Rebis

Wehikuł Czasu to seria wydawnictwa Rebis, w której ukazują się klasyczne powieści science fiction. Do tej pory wydano w niej kilkanaście pozycji, w tym powieści takich tuzów jak Robert A. Heinlein, Roger Zelazny, Alfred Bester, Brian W. Aldiss czy Frank Herbert. Oprócz głośnych tytułów ukazują się w niej także nieco mniej znane pozycje. I własnie takie dwie powieści otrzymamy we wrześniu.

Na 14 września zapowiedziana został powieść Ziemia trwa George'a R. Stewarta, a także książka Erika Franka Russella pt. Osa. Pierwsza z nich to opowieść o apokaliptycznej pandemii, upadku i odbudowie społeczeństwa. Natomiast drugi tytuł to utrzymana w spaceoperowych klimatach opowieść o kosmicznym konflikcie, w którym ludzie muszą działać podstępem wobec przeważających sił wroga.

Okładki powieści prezentują się następująco:

Osa - okładka