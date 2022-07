Wehikuł Czasu: podwójne uderzenie klasyki w sierpniu

Rebis

Wehikuł Czasu to seria Domu Wydawniczego Rebis, w której prezentowane są klasyczne utwory science fiction. Seria liczy już ponad dwadzieścia tytułów autorów takich jak Roger Zelazny, Alfred Bester, Philip K. Dick czy Robert A. Heinlein.

W sierpniu Rebis planuje dołączyć do serii kolejne dwa tytuły, autorów już w Wehikule Czasu znanych. Będzie to Folwark zwierzęcy George'a Orwella i Odyseja kosmiczna 2001 Arthura C. Clarke'a. Pozycje te ukażą się w nowych przekładach.

Premiera Odysei kosmicznej 20o1 została zaplanowana na 9 sierpnia, a Folwarku zwierzęcego na 23 sierpnia.

Odyseja kosmiczna 2001 i Folwark zwierzęcy - okładki

Folwark zwierzęcy - okładka

Folwark zwierzęcy - opis

Folwark Zwierzęcy Orwell nazwał bajką. Nie jest to jednak poczciwa bajka na dobranoc. To bajka w kostiumie Ezopowym, która z każdym zdaniem przechodzi w horror oryginalnej, nielukrowanej twórczości braci Grimm.

Nie mogło być inaczej, bo jest ona alegorią totalitaryzmu, i to w najgorszym, sowieckim wydaniu. W postaciach świń trzęsących zrewoltowanym folwarkiem, który wyrwał się spod władzy ludzi, łatwo się dopatrzyć Stalina czy Trockiego, w stadzie owiec – oddanych Partii mas robotniczych i chłopskich, w siejących terror psach – enkawudzistów.

Folwark jest światem zamkniętym, ale nie do końca. Mimo deklarowanej wrogości do dawnych ciemięzców świnie podejmują z nimi handel. I bez trudu znajdują partnerów. Interes kwitnie. W końcu trudno odróżnić jednych od drugich, świnie od ludzi…

Odyseja kosmiczna 2001 - opis

Nie jest nam dane odgadnąć, jak wiele z tych potencjalnych rajów lub piekieł jest zamieszkanych i przez jakiego rodzaju istoty.

Najbliższy z nich znajduje się milion razy dalej niż Mars czy Wenus, które nadal stanowią odległe cele kolejnych pokoleń. Lecz przełamujemy bariery odległości i być może któregoś dnia spotkamy pośród gwiazd równych sobie, jeśli nie potężniejszych.

Ludzkość bardzo wolno zdaje sobie sprawę z tej możliwości, gdyż – jak sądzą niektórzy – nigdy nie stanie się ona rzeczywistością. Jednak coraz więcej ludzi zadaje pytanie: Dlaczego nie doszło jeszcze do takiego spotkania, skoro my sami już za chwilę podbijemy kosmos?

Dlaczego? Oto jedna z możliwych odpowiedzi na to bardzo rozsądne pytanie. Pamiętajcie jednak, proszę, że jest ona jedynie fikcją.

Prawda – jak to bywa – okaże się o wiele bardziej niezwykła.