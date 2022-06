Wendell & Wild - pierwsze wideo promujące animację Netflixa. Jordan Peele w roli głównej

Fot. Netflix

Wendell and Wild to nowy film animowany Netflixa, który został zrealizowany w technologii poklatkowej. W czasie wydarzenia Netflix Geeked Week promowano projekt. Pojawiło się pierwsze wideo zapowiadające produkcję. Możecie je obejrzeć poniżej.

Bohaterami produkcji są tytułowi bracia, którzy są demonami. Postanawiają w końcu uciec z podziemnego świata, który zamieszkują i udać się do krainy żywych. Pomaga im w tym gotycka nastolatka Kat. Jednak zakonnica imieniem Helly będzie chciała, aby nasi bohaterowie wrócili tak, skąd przybyli.

Wendell & Wild - wideo

Głosów głównym bohaterom użyczają Keegan-Michael Key i Jordan Peele. W pozostałych rolach występują: Lyric Ross, Angela Bassett, James Hong, Sam Zelaya, Tamara Smart, Seema Virdi, Ramona Young i Ving Rhames. Obraz wyreżyserował Henry Selick, który napisał również scenariusz do spółki z Jordanem Peelem. Co ciekawe Selick jest również autorem książkowego pierwowzoru, na którym oparty jest film. Napisał go razem z Claydem McLeodem Chapmanem.