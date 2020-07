Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest – horror na Podlasiu. Zobacz zwiastun

Walkabout

Polskie studio Different Tales zapowiedziało grę Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest. To połączenie gry przygodowej i horroru, które zabierze graczy na Podlasie, a konkretnie do Puszczy Białowieskiej i zapewni historię w uniwersum Świata Mroku. Twórcy obiecują, że ich nowe dzieło zapewni immersyjną, inspirowaną powieściami grozy narrację, a także efektowną oprawę graficzną. Ma być ona stylizowana na kolaż i połączy ręcznie rysowane ilustracje z fotografiami prawdziwych miejsc.

Rozgrywka wyraźnie inspirowana będzie papierowymi grami RPG. Podczas zabawy będziemy podejmować niełatwe wybory moralne, kształtując tym samym dalszy przebieg historii i zmieniając atrybuty naszej postaci – Szał, Zdrowie oraz Siłę Woli.

Opublikowano też pierwszy zwiastun.

Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest ma trafić na PC w ostatnim kwartale tego roku. Dokładna data premiery nie została ujawniona.