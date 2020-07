Cuphead także na PlayStation 4? Ten przeciek na to wskazuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Studio MDHR

Wygląda na to, że świetnie oceniana gra Cuphead trafi także na konsolę PlayStation 4. Sugeruje to zrzut ekranu z PlayStation Store, którym podzielił się niejaki Alchemist, jeden z użytkowników internetowego forum ResetEra. Wyraźnie widzimy tutaj kafel z logo tej produkcji.

Warto również zauważyć, że już 28 lipca ma odbyć się kolejna prezentacja z cyklu Summer Game Fest 2020, a Geoff Keighley zapowiedział, że zobaczymy tam "specjalną wiadomość od jednego z naszych ulubionych twórców niezależnych". Wielu internautów podejrzewa, że chodzi tu właśnie o Studio MDHR, autorów Cuphead, a w trakcie pokazu usłyszymy o porcie na PS4, a także rozszerzeniu The Delicious Last Course. Oczywiście do informacji tych warto podchodzić z dystansem do czasu ich oficjalnego potwierdzenia.

gematsu.com

Cuphead zadebiutowało na Xbox One oraz PC w 2017 roku. Później gra trafiła także na Nintendo Switch.