Westworld - easter eggi z 4. odcinka 3. sezonu serialu? Co przegapiliście

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

4. odcinek 3. sezonu Westworld nosi tytuł The Mother of Exiles. W nim Dolores i Caleb postanawiają uderzyć w finanse Liama Dempseya, a następnie dorwać go na przyjęciu. Tam ich losy krzyżują się z Bernardem i Stubbsem, których trop doprowadził do tego miejsca. W tym czasie Maeve rusza śladem Dolores. Tak dowiaduje się, że Yakuza pomogła hostowi w jej planie. Starcie z szefem mafii i jego ludźmi doprowadza do szokującego odkrycia. Okazuje się, że poplecznicy Dolores, to tak naprawdę jej kopie. W odcinku pojawiło się kilka ciekawych nawiązań i spostrzeżeń, które znajdziecie w poniższej galerii.

W obsadzie odcinka znajdują się między innymi Evan Rachel Wood, Aaron Paul, Jeffrey Wright, Thandie Newton oraz Ed Harris.