Westworld - easter eggi z 7. odcinka 3. sezonu serialu. Co przegapiliście?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

7. odcinek serialu Westworld został zatytułowany Passed Pawn. W nim Dolores i Caleb przybywają do ośrodka warunkowania w meksykańskiej Sonorze. Tam nasza bohaterka chce się dostać do Salomona, poprzednika Roboama, aby opracować strategię rewolucji. Jednak przy okazji Caleb ma okazję poznać swoją przeszłość i to, jak został wykorzystany przez system Seraca. Wkrótce Dolores będzie musiała po raz kolejny zmierzyć się z Maeve, która zostaje wysłana do ośrodka, aby wykonać swoją misję. W tym czasie Bernard, Stubbs i William znajdują wskazówkę, która ma zaprowadzić ich do Dolores, natomiast Charlotte/Dolores zwraca się przeciwko swojej liderce. Przedstawiamy Wam galerię easter eggów z tego epizodu. Wśród nich znajdzie się między innymi nawiązanie do pewnej strategii szachowej. Galeria jest dostępna poniżej.

W obsadzie odcinka znaleźli się między innymi Evan Rachel Wood, Aaron Paul, Thandie Newton, Jeffrey Wright oraz Ed Harris.