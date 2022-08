What If... ? - Kevin Feige nie chciał ryzykować w 1. sezonie. Ale 2 może być znacznie bardziej szalony

Marvel Studios/Disney+

Pojawiły się nowe informacje na temat 2. sezonu What If...? od Marvela. Choć na San Diego Comic-Con pokazano zwiastun, to był on dostępny tylko dla uczestników wydarzenia i nie opublikowano go online. Wiemy jednak, że w nowej części pojawią się postacie i wydarzenia z 4. fazy MCU. A reżyser Bryan Andrews zapowiedział, że po finale 1. sezonu wkroczy o wiele więcej szaleństwa. Zobaczcie jego komentarz poniżej.

What If...? to serial animowany Marvela. 1. sezon składał się z dziewięciu odcinków, które pokazywały, co by było gdyby ważne momenty z MCU rozegrały się zupełnie inaczej. Były zombie, potężny Ultron, T'Challa jako Star-Lord i wiele innych. Czego fani mogą spodziewać się jako następne?

What If...? - informacje na temat 2. sezonu

W rozmowie z portalem Deadline Bryan Andrews wyjaśnił, że 1. sezon był nieco bardziej powściągliwy, jeśli chodzi o opowiadane historie, jednak 2 i 3. część będą znacznie bardziej szalone.

Kevin Feige Oczywiście, pojawi się więcej niezwykłych historii, które z czasem staną się coraz bardziej szalone.nie chciał w 1. sezonie za bardzo ryzykować, wprowadzając drobne zmiany, które odmieniały wydarzenia, jednak wciąż były ściśle powiązane albo z momentem filmie, albo jednym konkretnym tytułem.

Bryan Andrews wyjaśnił, że teraz jest jeszcze więcej materiału źródłowego, z którego mogą korzystać. Zapowiedział, że w 2. sezonie mieli szansę użyć nowych postaci, które nie pojawiły się wcześniej w animacji. Opowiedział także o tym, jak wiele mieli ciekawych pomysłów, które ciężko im było potem ograniczyć - te najbardziej szalone, na które nie byli jeszcze gotowi, prawdopodobnie przejdą do 3. sezonu.