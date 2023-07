What If... ? - figurka pokazuje niesamowitą zbroję Iron Mana z 2. sezonu. Zobaczcie sami

Fot. Marvel

Toonado.com opublikowało zdjęcie nowej figurki od Hot Toys, dzięki któremu można przyjrzeć się z bliska wyjątkowej zbroi Iron Mana z 2. sezonu What If... ? i zobaczyć, co Tony Stark zmajstrował podczas swojego pobytu na planecie Sakaar.

Przypominamy, że w 1. sezonie serialu animowanego What If... ? miał pojawić się ciekawy odcinek z Gamorą i Tonym Starkiem, w którym widzowie mieli zobaczyć, jak pomiędzy tymi dwoma bohaterami rodzi się wyjątkowa przyjaźń. Co ciekawe, wszystko zaczęłoby się od tego, że Thanos kazałby swojej przybranej córce zabić superbohatera, przez geniusz, miliarder, playboy i filantrop wylądowałby na planecie Sakaar, na której stworzyłby jedną z najbardziej wyjątkowych zbroi Iron Mana. Jednak jak wyjaśnił A.C. Bradley, główny scenarzysta serialu, przez pandemię koronawirusa odcinek nie został ukończony na czas, przez co przesunięto go na 2. sezon.

What If... ? - figurka pokazuje niesamowitą zbroję Iron Mana z 2. sezonu

Pierwsze zdjęcie w galerii przedstawia nową zbroję Iron Mana, stworzoną na Sakaarze. Na kolejnych slajdach możecie za to zobaczyć kolejną nowość od Hot Toys: figurkę kolekcjonerską z Avengersów z Tonym Starkiem w kostiumie Mark VII.