What If... ? - wyciek informacji o zabawkach zdradza, kogo jeszcze zobaczymy w serialu

What If... ? to serial oparty na słynnej komiksowej antologii z lat 70. XX wieku, która ukazywała alternatywne historie najbardziej znanych postaci Marvela. Jak sam tytuł głosi, głównym motywem była próba odpowiedzi na pytanie: "Co stałoby się, gdyby...?". Opublikowano do tej pory jeden zwiastun, na którym widzieliśmy między innymi Steve'a Rogersa w zbroi Iron Mana, Peggy Carter z tarczą Kapitana Ameryki oraz T'Challę znajdującego się na statku Yondu w miejsce Petera Quilla. Nietypowych wydarzeń i postaci w animowanym serialu MCU nie będzie brakować, a wyciek informacji o zabawkach zdradza kolejne tajemnice.

Zestawy LEGO często sugerowały lub zdradzały istotne elementy z produkcji Marvel Studios i choć teraz nie ma żadnych zdjęć nowych zabawek, to jednak wyciekła lista produktów bazujących na serialach Disney+. Oczywiście informacje te należy traktować z dystansem i nie muszą okazać się prawdziwe, ale warto im się przyjrzeć. Okazuje się bowiem, że w What If... ? ma pojawić się m.in. Steve Rogers jako... Spider-Man. Pojawia się także wzmianka o postaci Throga, który miałby być dołączony do zestawu z Lokim, zatem nie wiadomo, czy chodzi o serial What If... ?, a może produkcję aktorską zatytułowaną Loki. Przypomnijmy, że Throg w komiksach znany był wcześniej jako zwykły człowiek, ale po odnalezieniu młota Thora, przybrał formę człekokształtnej żaby.

Inne opisy dotyczą postaci z WandaVision, Falcon i Zimowy żołnierzoraz właśnie z What If... ? (Captain Britain (Peggy Carter), Zombie Captain America , Star-Lord (T'Challa) i Warlord Gamora. Nie znamy na razie daty premiery produkcji Disney+.