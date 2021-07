What If... ? - Watcher i T'Challa na nowych zdjęciach i plakacie promujących serial

Źródło: Marvel/Disney+

What If... ? to serial animowany Marvela, który powstał dla platformy Disney+. Został on oparty na popularnym cyklu komiksowym przedstawiającym alternatywne wersje historii bohaterów Domu Pomysłów. Kampania promocyjna projektu nabiera tempa. W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z serialu oraz plakat. Przedstawiają one Watchera, który będzie narratorem produkcji oraz T'Challę, który w serialu będzie Star-Lordem, zamiast Czarną Panterą. Ponadto pojawiły się zdjęcia zabawek związanych z projektem, które przedstawiają między innymi Spider-Mana w pelerynie Doctora Strange'a czy Kapitana Amerykę w wersji zombie. Materiały możecie obejrzeć poniżej.

What If... ?

Oprócz wspomnianej historii T'Challi w serialu zobaczymy między innymi Peggy Carter, która przyjmuje serum superżołnierza zamiast Steve'a Rogersa czy Thora organizującego międzygalaktyczną imprezę.

What If... ? - premiera serialu w sierpniu.