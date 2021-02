White Bird: A Wonder Story - Gillian Anderson zagra w prequelu Cudownego chłopaka

fot. materiały prasowe

Świeżo po nominacji do Złotego Globu za swój występ w The Crown, Gillian Anderson tym razem zagra w filmowej produkcji. Jak informuje portal Deadline aktorka otrzymała rolę w White Bird: A Wonder Story. Produkcja to prequel bardzo dobrze przyjętego komediodramatu Cudowny chłopak. Zdjęcia do projektu rozpoczną się w Czechach jeszcze w lutym. Reżyseruje Marc Forster, na podstawie scenariusza autorstwa Marka Bombacka. Projekt powstanie dla Lionsgate.

Film przedstawia historię młodej żydowskiej dziewczyny ukrytej przez chłopca i jego rodzinę w okupowanej przez nazistów Francji podczas II wojny światowej. Anderson zagra Vivienne, kobietę, która wraz z rodziną musi dokonywać niewyobrażalnych wyborów. Reszta obsady nie została jeszcze ujawniona.



Dla przypomnienia Cudowny chłopak opowiadał o Auggie'em, chłopcu, który od urodzenia ma zdeformowaną twarz. Rozpoczynając naukę w szkole będzie musiał zmierzyć się ze zwykłymi dla innych dzieci problemami, które dla niego stają się bardzo ciężką przeprawą. Film zarobił na całym świecie ponad 300 mln dolarów.