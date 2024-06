Wiadomo, kto jeszcze wyreżyseruje Star Wars: Skeleton Crew. To weteranka "Mandoverse"

fot. Lucasfilm

Jak na serial, który ma zadebiutować wedle przewidywań jeszcze w tym roku, to na temat Star Wars: Skeleton Crew nie wiadomo jeszcze zbyt wiele. Promocja nowego gwiezdnowojennego serialu rozkręca się powoli, ale przynajmniej poznaliśmy tożsamość kolejnej osoby, która zajmie się reżyserią jednego z odcinków. Chodzi oczywiście o Bryce Dallas Howard, dla której nie jest to pierwszy raz. Reżyserka nakręciła w przeszłości trzy odcinki do The Mandalorian, a także jeden do Księga Boby Fetta. Sama to potwierdziła w jednym z wywiadów:

Robię jeden z odcinków do Skeleton Crew, co mnie bardzo ekscytuje. Chodziłam razem na uczelnię z Jonem Wattsem i scenarzystą tego serialu, Chrisem Fordem, więc była to duża frajda.

Star Wars: Skeleton Crew - o czym jest serial?

Historia ma skupić się na czwórce dzieci, które podczas drogi do domu na rodzinną planetę dokonują szokującego odkrycia. To zdarzenie sprawia, że gubią się w niebezpiecznej i nieznanej galaktyce.

Z tego, co wiemy, dzieciakom ma towarzyszyć postać grana przez Jude'a Lawa. Twórcą jest Jon Watts (trylogia przygód Spider-Mana w MCU), który ujawnił swego czasu, że ich inspiracją jest kultowy film przygodowy Goonies.