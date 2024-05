Star Wars: Skeleton Crew - czy trzeba znać inne filmy i seriale ze świata Gwiezdnych Wojen?

fot. materiały prasowe // Disney+

Wygląda na to, że nie trzeba znać innych seriali i filmów ze świata Gwiezdnych Wojen, by zrozumieć Star Wars: Skeleton Crew. Jon Watts wyjaśnił, że to samodzielna historia:

Serial opowiada o grupie dzieciaków, którzy odkrywają wielki sekret i przypadkiem gubią się w galaktyce; to także historia o tym, jak próbują znaleźć drogę do domu. Nie musisz mieć żadnej wiedzy o wcześniejszej produkcjach ze świata Gwiezdnych Wojnach, aby cieszyć się tym seansem. Ale jeśli ją posiadasz, będziesz czerpać frajdę na wielu różnych poziomach.

Tak jak wspomniał Jon Watts, Star Wars: Skeleton Crew opowiada o czwórce dzieci, które gubią się w niebezpiecznej i nieznanej galaktyce. Główną rolę gra Jude Law, a w młodych odkrywców wcielą się Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith i Ravi Cabot-Conyers. Watts (odpowiedzialny zresztą za trylogię Spider-Mana w MCU) stanie za kamerą i zebrał do pomocy fenomenalną grupę reżyserów: Jake Schreier (Kidding, Awantura), David Lowery (Zielony Rycerz. Green Knight, Ghost Story) oraz duet The Daniels (oscarowy hit Wszystko wszędzie naraz).

Watts zdradził wcześniej podczas CCXP Mexico, że planują premierę w okolicach świąt Bożego Narodzenia - w grudniu 2024 roku.

