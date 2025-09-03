Reklama
Billboardy promujące film pojawiły się znikąd. Zaskakująca reklama i nowa wersja klasyka

Po ogłoszeniu, że Margot Robbie i Jacob Elordi zagrają główne role w nowej adaptacji Wichrowych Wzgórz, o projekcie zrobiło się praktycznie zupełnie cicho. Aż do teraz. Czyżby szykowała się kolejna genialna strategia marketingowa po Barbie?
Paulina Guz
Paulina Guz
wichrowe wzgórza 
adaptacja książki
Wichrowe wzgórza
Wichrowe wzgórza to klasyk literatury spod pióra Emily Brontë. Książka doczeka się kolejnej adaptacji z Margot Robbie i Jacobem Elordim w rolach głównych. Do tej pory dostawaliśmy bardzo oszczędne informacje o projekcie, jednak znikąd na ulicach Londynu, Nowego Jorku i Los Angeles pojawiły się billboardy promujące widowisko. Co ciekawe, na żadnej grafice nie pojawił się tytuł filmu, tylko hasła: Drive Mad, Drive Me Mad i Come Undone.

Wygląda to na dość ciekawą strategię marketingową, w której twórcy będą polegać na otoczce tajemniczości i sugestywności. Warto dodać, że ostatni film Margot Robbie był chwalony właśnie za świetny marketing, a za nową adaptację książki Wichrowe wzgórza odpowiada między innymi jej firma LuckyChap, która ma na koncie właśnie Barbie, a także Saltburn czy Ja, Tonya

Wichrowe wzgórza - data premiery i zdjęcia z planu 

Premiera filmu Wichrowe wzgórza została zaplanowana na 13 lutego 2026 roku. Reżyserem produkcji jest Emerald Fennell, która ma w portfolio takie produkcje jak Saltburn i Obiecująca. Młoda. Kobieta. Za drugi z tych tytułów dostała trzy nominacje do Oscara i wygrała jedną statuetkę za Najlepszy scenariusz oryginalny. Margot Robbie zagra Catherine Earnshaw, a Jacob Elordi wcieli się w Heathcliffa. 

Wichrowe Wichrowe (2025) – zdjęcia z planu

Wichrowe Wichrowe (2025) – zdjęcia z planu
Możliwe, że skoro pojawiły się te billboardy, już niedługo doczekamy się również zwiastuna. Co sądzicie?

Źródło: worldofreel.com

Paulina Guz
Paulina Guz
wichrowe wzgórza 
adaptacja książki
