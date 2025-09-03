Billboardy promujące film pojawiły się znikąd. Zaskakująca reklama i nowa wersja klasyka

Fot. Materiały prasowe

Wichrowe wzgórza to klasyk literatury spod pióra Emily Brontë. Książka doczeka się kolejnej adaptacji z Margot Robbie i Jacobem Elordim w rolach głównych. Do tej pory dostawaliśmy bardzo oszczędne informacje o projekcie, jednak znikąd na ulicach Londynu, Nowego Jorku i Los Angeles pojawiły się billboardy promujące widowisko. Co ciekawe, na żadnej grafice nie pojawił się tytuł filmu, tylko hasła: Drive Mad, Drive Me Mad i Come Undone.

Wygląda to na dość ciekawą strategię marketingową, w której twórcy będą polegać na otoczce tajemniczości i sugestywności. Warto dodać, że ostatni film Margot Robbie był chwalony właśnie za świetny marketing, a za nową adaptację książki Wichrowe wzgórza odpowiada między innymi jej firma LuckyChap, która ma na koncie właśnie Barbie, a także Saltburn czy Ja, Tonya.

Wichrowe wzgórza - data premiery i zdjęcia z planu

Premiera filmu Wichrowe wzgórza została zaplanowana na 13 lutego 2026 roku. Reżyserem produkcji jest Emerald Fennell, która ma w portfolio takie produkcje jak Saltburn i Obiecująca. Młoda. Kobieta. Za drugi z tych tytułów dostała trzy nominacje do Oscara i wygrała jedną statuetkę za Najlepszy scenariusz oryginalny. Margot Robbie zagra Catherine Earnshaw, a Jacob Elordi wcieli się w Heathcliffa.

Możliwe, że skoro pojawiły się te billboardy, już niedługo doczekamy się również zwiastuna. Co sądzicie?