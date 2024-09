Wichrowe wzgórza - obsada nowej adaptacji budzi kontrowersje. Jacob Elordi zbyt biały do roli

fot. materiały prasowe

Wczoraj informowaliśmy o powstawaniu nowej wersji Wichrowego wzgórza. Za klasyka literatury tym razem weźmie się Emerald Fennell, której zeszłoroczne Saltburn aspirowało do Oscarów. W produkcji w rolach głównych pojawi się Margot Robbie w roli Catherine Earnshaw oraz Jacob Elordi jako Heathcliff.

W sieci pojawiły się kontrowersje w związku z obsadzeniem Elordiego w tej roli. W książkach pochodzenie bohatera jest owiane tajemnicą, ale można wywnioskować na podstawie opisów, że jest to postać o ciemniejszym kolorze skóry. To, że w dzieciństwie był zostawiony w niewolniczym porcie w Liverpoolu również wskazuje na to, że nie był on białym mężczyzną. W sieci pojawiło się wiele krytycznych komentarzy:

Biały Heathcliff i 34-letnia Cathy i oboje wyglądają jakby mieli Instagrama.

Czy ktokolwiek przeczytał książkę przed zaakceptowaniem tego?

Heatcliff jest opisany jako ciemnoskóry mężczyzna, a ważnym wątkiem jest to, że cierpiał on z powodu rasizmu ze strony rodziny, która go adoptowała. Ale pewnie, Jacob Elordi jest idealny.

Heathcliff był już w przeszłości grany przez białych aktorów, m.in. Toma Hardy'ego w wersji z 2009 roku. Michael Stewart, dyrektor Brontë Writing Centre, powiedział:

Przy okazji Wichrowych wzgórz przez wiele lat biali aktorzy wcielali się w postaci, których pochodzenie było niejasne. Teraz jest inaczej. To, jak reprezentujemy konkretnych ludzi w sztuce niesie za sobą odpowiedzialność, której nie było jeszcze 20 lat temu.

Nowe Wichrowe wzgórza - co wiadomo o projekcie?

Za produkcję odpowiada studio LuckyChap, które już po raz trzeci współpracuje z reżyserką. Fennell jest również scenarzystką i producentką. MRC sfinansuje projekt, którego zdjęcia przewiduje się na 2025 rok. Film będzie kręcony na terenie Wielkiej Brytanii.

Choć szczegóły fabuły nowej adaptacji są nieznane, wiadomo, że będzie opierać się na powieści Emily Bronte z 1847 roku. Powieść przedstawia losy dwóch rodzin, Earnshawsów i Lintonów, oraz ich destrukcyjną relację z bezdomnym Heathcliffem, którego łączy uczucie do Kathy. Na przestrzeni lat powstało wiele adaptacji filmowych i telewizyjnych. W jednej z nich zagrał Ralph Fiennes.

