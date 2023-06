Wiedźmin - tak brzmi piosenka Jaskra z 3. sezonu. Jest polski Percival z gry!

fot. materiały prasowe

Nowa piosenka z 3. sezonu Wiedźmina nosi tytuł The Ride of the Witcher. Wykonuje ją Joey Batey, czyli serialowy Jaskier, a w utworze gościnnie udziela się polski zespół Percival Schuttenbach, którego muzykę doskonale znamy z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Na sama muzyczną część piosenki wpływ mieli: Max Davidoff-Grey, Daphne Gampell, Mikołaj Rybacki i Katarzyna Bromirska. Joseph Trapanase odpowiada za muzykę ilustracyjną w 3. sezonie. To ten sam kompozytor, który pracował przy 2. serii.

Wiedźmin - piosenka z 3. sezonu

Jak donosi Redanian Intelligence piosenek Jaskra w 3. sezonie będzie więcej. Na pewno dostaniemy piosenkę miłosną skierowaną do jego ukochanego księcia Radowida. Pod koniec też Jaskier ma śpiewać do driad z Brokilonu.

Wiedźmin - premiera 3. sezonu odbędzie się jeszcze w czerwcu w Netflixie. Zostanie on podzielony na dwie części.

