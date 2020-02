Wiedźmin 3 z kolejnym sukcesem na Steam. 50 milionów dolarów zarobiono w nieco ponad rok

Wiedźmin 3: Dziki Gon bił niedawno swoje rekordy popularności na Steam, a to znalazło też przełożenie na wyniki finansowe. Na oficjalnym profilu relacji inwestorskich grupy CD Projekt na Twitterze poinformowano, że gra na cyfrowej platformie Valve zarobiła 50 milionów dolarów w nieco ponad rok, a konkretnie od października 2018 roku do lutego 2020 roku. To robi duże wrażenie, biorąc pod uwagę, że Dziki Gon miał premierę w 2015 roku.

Osiągnięty rezultat nie tylko świetnie wygląda na papierze, ale też sprawi, że CD Projekt będzie więcej zarabiać na sprzedaży gry na tej platformie dystrybucji. 50 milionów dolarów jest tu bowiem kwotą graniczną, przy której zmieniają się warunki finansowe i do twórców trafi 80% od każdego egzemplarza, zamiast standardowych 70% lub 75% (po przekroczeniu pierwszej granicy - 10 milionów dolarów).

The accumulated revenue from sales of The Witcher 3 on @Steam platform for the period of time between October 1st 2018 and today has exceeded 50M USD. As a result, we are now getting 80% on any subsequent sales of TW3 on Steam.

— CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) February 20, 2020