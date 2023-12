Wiedźmin 4 - co możemy zobaczyć w grze? Doug Cockle lubi szczególnie jedną fanowską teorię

fot. CD Projekt

Doug Cockle jest amerykańskim aktorem, który udziela głosu Geraltowi z Rivii w angielskiej wersji językowej gier studia CD Projekt RED. Niedawno porozmawiał on z redaktorem serwisu IGN i w trakcie wywiadu wypowiedział się nie tylko na temat stosowania sztucznej inteligencji w popkulturze, ale poruszył też temat nadchodzącej kontynuacji serii Wiedźmin. Najpierw przypomniał on, że nowa produkcja ma nie skupiać się na Geralcie, a następnie podzielił się jedną ze swoich ulubionych fanowskich teorii.

Najlepsza teoria, jaką słyszałem, to ta mówiąca, że skupią się na przygodach Ciri. Ponieważ, tu spojler, w książkach Ciri podróżuje pomiędzy różnymi wymiarami i światami. To jedna z jej mocy i korzysta ona z niej trochę w grze. Myślę, że byłoby to naprawdę ekscytujące, gdyby Wiedźmin 4 skupił się właśnie na Ciri w jakiś sposób. Trochę przygotowali pod to grunt w Wiedźminie 3, gdzie gra się jako Ciri w niektórych fragmentach - powiedział Cockle.

Aktor dodał też, że sam nie wie, co tak naprawdę tworzy CD Projekt RED i czeka na informacje na ten temat.