W 4. sezonie Wiedźmina Geralt przemówi głosem z gier. Mamy szczegóły
Jak wszyscy wiedzą Liam Hemsworth zastąpił Henry'ego Cavila w kolejnych sezonach serialu Wiedźmin. To jednak nie jedyna zmiana.
Już 30 października platforma Netflix pokaże 4. sezon serialu Wiedźmin. To właśnie w nim dojdzie do zmiany aktora grającego Geralta. Henry’ego Cavilla zastąpi Liam Hemsworth. Pierwsze efekty tej zmiany mogliśmy niedawno zobaczyć w teaserze, który został opublikowany przez platformę.
Jak udało nam się ustalić, to nie jedyna zmiana, jaka czeka fanów serialu. W poprzednich sezonach w polskiej wersji językowej Geralt przemawiał głosem Michała Żebrowskiego, który wcielił się w tę postać również w polskim filmie i serialu z 2002 roku. Z naszych informacji wynika, że wraz ze zmianą aktora dojdzie także do zmiany osoby dubbingującej Geralta. Zamiast Żebrowskiego usłyszymy doskonale znanego fanom serii gier Jacka Rozenka.
To dobry pomysł, który przybliża serial do wersji znanej z gier. Zwłaszcza że Rozenek podkładał już głos pod tę postać w innej produkcji Netflixa — filmie animowanym Wiedźmin: Syreny z głębin.
Wiedźmin – Liam Hemsworth jako Geralt
Zobaczcie klip i oceńcie sami nowego aktora w roli Geralta! Zapowiedź potwierdziła plotkę: premiera Wiedźmina odbędzie się 30 października 2025 roku.
Wiedźmin – opis fabuły 4. sezonu
Historia skupia się na Geralcie, Yennefer i Ciri, którzy są zmuszeni do przemierzania spowitego wojną Kontynentu i stawiania czoła różnym demonom. Jeśli będą potrafić zaakceptować i dowodzić grupą wyrzutków, w której się znajdą, mają szansę przeżyć chrzest ognia i ponownie siebie odnaleźć.
