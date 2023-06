Wiedźmin - bohaterowie na nowych plakatach promujących 3. sezon

Netflix

Wiedźmin zdaniem twórców i aktorów, ma pokazać ogromną stawkę w 3. sezonie, który będzie adaptować wątki z Czasu pogardy autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. W nowej odsłonie zobaczymy po raz ostatni Henry'ego Cavilla w roli Geralta, który przy czwartym sezonie zostanie zastąpiony przez Liama Hemswortha.

W obsadzie ponownie zobaczymy też Anyę Chalotrę, Freyę Allan i Joey'a Batey'a. W nowym sezonie powinniśmy oczekiwać, że Ciri uda się razem z Yennefer do Aretuzy, szkoły czarodziejek. Geralt z kolei zostanie wplątany w intrygi wewnątrz grupy czarodziejów, przez co dochodzi do przewrotu na wyspie Thanedd. Przynajmniej tak było w materiale źródłowym, ale zobaczymy, jak podejdą do tego twórcy serialu Netflixa. Do sieci trafiła porcja nowych plakatów z bohaterami, na których prócz Geralta, widzimy też Yennefer, Ciri oraz Jaskra. Zobaczycie je na początku poniższej galerii.

Wiedźmin zadebiutuje na platformie Netflix 29 czerwca 2023 roku i będzie to pierwsza część sezonu licząca 5 odcinków. Druga ma pojawić się 27 lipca i zawierać będzie odcinki 6-8.