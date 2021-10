Wiedźmin - Geralt gotowy do walki na nowym zdjęciu z 2. sezonu

Netflix

Wiedźmin od Netflixa ze względu na pandemię koronawirusa doczeka się premiery nieco później niż zakładano, ale nastąpi to jeszcze w 2021 roku. Dokładniej w grudniu, a zatem do premiery nie zostało już tak naprawę dużo czasu. To oznacza, że powoli pojawiać się będą kolejne materiały promujące jedną z ważniejszych produkcji w portfolio Netflixa.

Opublikowano na łamach Empire nowe zdjęcie przedstawiające Geralta z Rivii (pierwsze w galerii poniżej), który gotowy jest do walki o czym świadczy nie tylko jego postawa, ale też prawdopodobnie zażyte eliksiry. Geralt ma też w rękach srebrny miecz, co podpowiada nam, że zdjęcie pochodzi z pierwszego odcinka, w którym wiedźmin zmierzy się z bruxą. Czy tak będzie? Przekonamy się niebawem. Zobaczcie zdjęcie:

Wiedźmin

Przypomnijmy, że w 2. sezonie Geralt wraz z Ciri udadzą się do Kaer Morhen, siedliszcza wiedźminów. Tam bohaterka pozna historię tej profesji, a także sama szkolona będzie w walce. Do głównych ról powrócą Henry Cavill, Freya Allan i Anya Chalotra.

Premiera 17 grudnia na platformie Netflix.