Dr. Brain - pierwszy koreański thriller od Apple TV+! Data premiery i zwiastun

fot. Apple TV+

Dr. Brain to południowokoreański thriller, który zostanie wyemitowany przez platformę streamingową Apple TV+. Premiera serialu odbędzie się 4 listopada. Kolejne odcinki będą ukazywać się co tydzień aż do 10 grudnia.

Dr. Brain jest oparty na popularnym koreańskim webtoonie (rodzaj cyfrowego komiksu, który powstał w Korei Południowej) o tym samym tytule, autorstwa Hongjacga. Serial opowiada o genialnym naukowcu Sewonie (Lee Sun-kyun), który przeżywa osobistą tragedię, kiedy jego rodzina ginie w tajemniczym wypadku. Zdesperowany mężczyzna podejmuje się niezwykle trudnego zadania, aby odkryć, co dokładnie przydarzyło się jego bliskim. Bohater postanawia przeprowadzić "synchronizację mózgu" ze zmarłymi, aby uzyskać dostęp do ich wspomnień w poszukiwaniu wskazówek.

Dr. Brain - zwiastun

W rolach głównych wystąpią: Lee Sun-kyun (znany z roli w Parasite), Lee You-young, Park Hee-soon, Seo Ji-hye i Lee Jae-won.

Dr. Brain jest produkowany i reżyserowany przez Kim Jee-woon (I Saw The Devil). Producentami wykonawczymi są Samuel Yeunju Ha i Jamie Yuan Lai z Bound Entertainment, Ham Jung Yeub i Daniel Han ze StudioPlex, Joy Jinsoo Lee i Min Young Hong z Kakao Entertainment. Współautorami scenariusza są między innymi Antonio HW Lee, Kim Jin A oraz Koh YoungJae.