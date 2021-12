Wiedźmin - jak powstawał Nivellen? Showrunnerka odpowiada na pytania fanów

Netflix

Dla wielu fanów jednym z najlepszych odcinków 2. sezonu Wiedźmina jest ten, w którym oglądamy adaptację Ziarna prawdy Andrzeja Sapkowskiego. W historii pokazano nam Nivellena, zmienionego przez urok szlachcica, w którego wcielił się znany z Gry o tron, Kristofer Hivju. Podczas oglądania odcinka, fani zastanawiali się, jakimi sposobami przedstawiono bestię na ekranie.

Okazuje się, że odbyło się to przy pomocy połączenia efektów praktycznych i CGI. Twarz Nivellena została wygenerowana komputerowo, jednak cała reszta jest już prawdziwie ubranym przez aktora kostiumem. Zobaczcie wideo, które lepiej wyjaśnia wszystkie te kwestie:

Showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich zapowiedziała niedługo po premierze, że po świętach odniesie się do pytań widzów i świadoma krytyki ze strony fanów książek, gotowa jest na dialog. Wcześniej nie chciała tego robić, ponieważ premiera sezonu przypadła na okres świąteczny i chciała ten czas w pełni poświęcić swojej rodzinie.

W jednym z wątków twórczyni komentowała decyzję o wątku Eskela. Przyznała, że wiedźmin zainfekowany przez potwora nie podejmował racjonalnych decyzji, a postawienie Geralta przed wyborem - on czy Vesemir, miało zbudować postać Geralta. Twórcy mieli przygotowanych jeszcze kilka retrospekcji z udziałem Eskela i Geralta, aby pokazać ich przyjaźń, pokazując jak wiele poświęcił Biały Wilk dokonując tak trudny wybór.

Myśleliśmy o tym naprawdę długo i wiem, że są fani, którzy kochają Eskela i myślą, dlaczego mogliśmy to zrobić. Ale szczerze mówiąc jego śmierć jest tym, co zmienia wszystko dla Geralta i myślę, że to napędza Geralta potrzebę zorientowania się, co dzieje się z Ciri i zrobienia tego szybko, bo wie, że zaryzykuje utratę jej i swoich braci, jeśli tego nie zrobi. Założeniem showrunnerki było to, aby zagrożenie pojawiło się w najbardziej bezpiecznym miejscu dla Geralta. Skoro Ciri nie może być bezpieczna nawet tam, to nigdzie nie może być i dlatego wiedźmin decyduje się w pełni przyjąć rolę mentora, nauczyciela, ale też ojca dla dziewczyny. Krytyka fanów dociera do niej i chociaż jest pewna wyborów dokonanych w drugim sezonie, to jednak nie odrzuca od siebie słów widzów i mają być one brane pod uwagę przy tworzeniu następnego sezonu. Poniżej kilka informacji wyciągniętych z jej odpowiedzi na pytania skierowane do niej na Twitterze:

Zobaczymy w przyszłości więcej scen rozwijających matczyną relacje Yennefer i Ciri.

Zobaczymy więcej wspólnych scen Ciri i Jaskra w 3. sezonie.

Długo dyskutowano motywacje Vesemira, który pragnie tworzyć nowych wiedźminów. Scenarzyści chcieli sprawdzić, co dzieje się z człowiekiem, który traci rodzinę i co nadzieja robi ze smutkiem, nawet jeśli jest ona fałszywa.

Scenarzyści piszą teksty piosenek, kreśląc ogólny zarys fabuły, a następnie Joseph Trapanese (kompozytor muzyki w 2. sezonie) oraz Joey Batey wspólnie pracują nad utworami.

2. sezon był przygotowaniem widzów pod rozwiniecie wątków elfów. Showrunnerka zdradziła, że miały pojawić się nawet wiewiórcze ogony (tak mówiło się o ich komandach w książkach), ale nie wyglądały dobrze i zdecydowano się je usunąć.

Showrunnerka potwierdziła, że 3. sezon jest w fazie rozwoju oraz stwierdziła z ulgą, że Czas pogardy jest o wiele łatwiejszą książką do zaadaptowania.

Nowa Płotka Geralta z 2. sezonu powróci w 3. sezonie.

Showrunnerka zdradziła, że Tissaia jest jej ulubioną czarodziejką, ale nie zdradziła, jaką rolę odegra w 3. sezonie.

W przyszłości zobaczymy lub dowiemy się więcej o Larze Dorren.

Showrunnerka ma świadomość, że bohaterowie dość szybko pokonują różne dystanse na Kontynencie, ale nie posiadają 10 lub 12 odcinków, aby mogło zostać to bardziej rozciągnięte w czasie.

Showrunnerka nie zdradziła tego wprost, ale możemy spodziewać się balu czarodziejów na Thanedd. Dodała, że uwielbia ten wątek.

W pytaniu o orientację Ciri, showrunnerka odpowiedziała emotkami szczurów - bandy z książki, w której Ciri poznała Mistle i miała z nią romantyczną relację. Czy to oznacza, że pojawią się już w 3. sezonie?

W 3. sezonie zobaczymy więcej Dijkstry.

Wiedźmin - zdjęcia z planu

