Jaskier na Open'er 2020 - szalone zainteresowanie, petycja u organizatorów

Jaskier z Wiedźmina zagra koncert Polsce? Imperium Memów przygotowało żart na Facebooku w postaci wydarzenia o nazwie Jaskier na Open`er 2020. Szybko jednak nabrało ono na szalonej popularności i sumując osoby, które kliknęły "wezmę udział" oraz "zainteresowany", łącznie jest już (2.01.2020 rano) ponad 70 tys. osób. Pomysłodawcy fake'a sami są zaskoczeni popularnością swojego eventu i idąc za ciosem... wysłali petycję do Alter Art, organizatora m.in. Open'era, Orange Warsaw Festival czy Kraków Life Festival.

Jaskier na Open'er 2020?

Czy koncert Jaskra na Open'er 2020 jest w ogóle możliwy? Fejkowe, ale pomysłowe wydarzenie robi furorę nie tylko w Polsce - informacja o petycji w sprawie występu wiedźmińskiego barda na polskiej imprezie pojawiła się już m.in. w serwisie reddit.com. Bańka rośnie, a sam pomysł, mimo że wydaje się zabawny, wcale nie jest niemożliwy.

Netflix na Open'erze 2019 promował nowy sezon Stranger Things. Podczas festiwalu odbyło się spotkanie z aktorami z serialu, którzy potem bawili się na koncertach wśród swoich fanów.

Być może Netflix, któremu nie można odmówić świetnych pomysłów na promocję swoich produkcji, właśnie obecnością Joeya Bateya, czyli serialowego Jaskra (aktor był już na premierze Wiedźmina w Warszawie) mógłby uczcić sukces serii na podstawie książek Andrzeja Sapkowskiego. Przypomnijmy, że The Witcher już teraz zdobył miano najpopularniejszego serialu w wielu krajach, jak Wielka Brytania, Australia, Filipiny, Dania, Polska, Austria czy Niemcy.

Piosenka Jaskra hitem

Skąd taka popularność Jaskra? Wszystko za sprawą hitowej piosenki z serialu Wiedźmin, którą wykonuje Joey Batey. Toss a Coin to Your Witcher (w wersji polskiej Grosza daj Wiedźminowi śpiewa Marcin Franc) to utwór, który nie może wyjść z głowy bez względu na to, czy go lubimy, czy nie. Aktor jest tego doskonale świadomy, bo między innymi sam mu o tym powiedziałem podczas naszego wywiadu z Jaskrem, do przeczytania którego zachęcam.

A czy Wy wybralibyście się na koncert Jaskra? Dajcie znać w komentarzach.