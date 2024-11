Clayface to nie jedyna rola Alana Tudyka w Creature Commandos. Wprowadzi znaną postać z komiksów?

fot. Max

Creature Commandos będzie pierwszą produkcją w ramach powstającego DCU. Premiera serialu animowanego odbędzie się już w grudniu. Z tej okazji promocja przyspiesza, a James Gunn często i chętnie opowiada o produkcji. W wywiadzie dla Collidera rozjaśnił kilka kwestii dotyczących podejścia do obsadzania aktorów. Wspomniał m.in. o Alanie Tudyku i o tym, w kogo się wcieli poza Clayfacem.

Peter Serafinowicz jako Dr. Frankenstein jest świetny. Alan Tudyk jako Will Magnus - jego występ bazuje na Mike'u Nicholsie, z którym zagrał kiedyś w jednym przedstawieniu. Jest tam mnóstwo fajnych rzeczy.

Will Magnus to nazwisko, które powinni kojarzyć fani komiksów DC. To postać naukowca, który stworzył Metal Mana. Jest też ekspertem ds. robotyki w komiksach. Bardzo możłiwe, że będzie mieć jakiś związek z G.I. Robot w Creature Commandos. To jednak oznacza, że Tudyk podłożyłby głos już dwóm różnym postaciom.

Tylko przy "ważnych rolach" szukamy aktorów, którzy mogliby ich zagrać w wersji aktorskiej. Jeśli to tylko mała postać poboczna w Creature Commandos, to nie robiliśmy obszernego castingu, który zrobiliśmy na przykład w przypadku Circe czy Niny.

To oznacza, że nawet jeśli Tudyk podkłada głos Clayface'owi oraz Magnusowi, może on nadal powrócić w innej roli aktorskiej w DCU. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?

Creature Commandos - co wiadomo o serialu?

Serial będzie pierwszym projektem spod banera DCU. Potwierdzono już, że niektórzy bohaterowie z Creature Commandos pojawią się w wersji aktorskiej w nadchodzącym Supermanie. Zdjęcia z planu ujawniły, że jednym z nich jest Frank Grillo, który odgrywa rolę Ricka Flaga Sr.

Historia śledzi losy tajnego zespołu więźniów, którzy mają nadprzyrodzone moce. Potworna grupa zostaje zrekrutowana do tajnych i niebezpiecznych dla ludzi misji. Kiedy wszystkie inne środki zawodzą, do akcji zostają wysłani członkowie Creature Commandos.