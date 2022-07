Wiedźmin - polska aktorka w obsadzie 3. sezonu. Kogo zagra Michalina Olszańska?

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna filmu Anatomia zła

Wiedźmin realizowany jest na planie 3. sezonu, a teraz portal Redanian Intelligence donosi o nowych nazwiskach w obsadzie. Obecnie prace trwają w Longcross Studios w Anglii, a wcześniej do sieci trafiło sporo fotek z planu w Południowej Walli.

Portal Redanian Intelligence dowiedział się, że Ryan Hayes zagra maga Artaud Terranovę w 3. sezonie. W książkach postać ta spiskowała z Vilgefortzem i Tissaią de Vries, co zakończyło się przewrotem na Thanedd. Patrząc na ten casting oraz wcześniejsze ogłoszenia, nie mamy wątpliwości, że zobaczymy ten wątek w nadchodzącym sezonie.

W obsadzie pojawi się też Michalina Olszanska (1983, Marzec '68). Źródło zauważa, że duża część widzów z Polski, krytykowała Netflixa za brak rodzimych aktorów w produkcji. Mamy teraz zatem informację, że w 3. sezonie nie zabraknie naszej reprezentantki, ale wiadomo na razie tyle, że wcieli się w czarodziejkę. Jeśli mielibyśmy spekulować, zagra jedną z czarodziejek obecnych na Thanedd, gdzie dojdzie do przewrotu. Trudno zatem stwierdzić czy będzie to duża rola. Do tej pory "największą" rolę wśród polskich aktorów w serialu odegrał Maciej Musial jako Sir Lazo w 1. sezonie.

Netflix

Do obsady dołączyli też Kate Winter jako Putney i Martyn Ellis jako Barker. Są to prawdopodobnie bohaterowie stworzeni na potrzeby serialu. Wśród nowych twarzy znajdą się też Harvey Quinn i Poppy Almond, ale nie znamy szczegółów ich ról.

Wiedźmin - data premiery 3. sezonu nie jest na razie znana.