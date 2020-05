Wiedźmin: sezon 2 - wszystko, co wiemy o nowych odcinkach

Co wiemy o wstrzymanym przez pandemię koronawirusa 2. sezonie serialu Wiedźmin platformy Netflix?

Przypomnijmy, że zdjęcia kręcone były już od ponad miesiąca, a rok premiery (bez dokładnej daty) to 2021. Adaptując pierwszą powieść wiedźmińskiej sagi pt. Krew elfów, nadchodząca seria rozbuduje Kontynent, zaprezentuje szereg nowych postaci i pogłębi relację pomiędzy trójką głównych bohaterów - Geraltem, Yennefer i Ciri.

Piękna i bestia

W styczniu dowiedzieliśmy się, że znany z Gry o tron Kristofer Hivju dołączył do obsady 2. sezonu Wiedźmina. Zagra on mężczyznę, którego klątwa zmieniła w bestię - Nivellena. W książkach Nivellen pojawia się w opowiadaniu Ziarno prawdy - groźnie wyglądający potwór, potencjalnie niebezpieczny, okazuje się inteligentny i, koniec końców, przyjazny. Geralt nie śpieszy się więc z dobywaniem srebrnego miecza i pozbawieniem go życia. Próbuje za to poznać przyczynę klątwy i dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się w zaczarowanej rezydencji, do której Nivellen zaprosił wiedźmina. Grzech, wampir, mroczna kapłanka, trochę śmiechu, miłości i długa, prowokująca do myślenia rozmowa - to esencja tego znakomitego opowiadania.

Wiemy, że poza Nivellenem pojawi się też znana z książki Vereena, co sugeruje wierne odtworzenie całej historii (inspirowanej poniekąd bajką Piękna i bestia). Musimy jednak liczyć się z pewną różnicą - w książce Geralt przybył do domostwa bestii sam, w serialu będzie mu towarzyszyć Ciri, z którą zabójca potworów w końcu spotkał się w finale 1. serii. Dwoje bohaterów dotrze tam zmierzając do Kaer Morhen, Wiedźmińskiego Siedliszcza, w którym Ciri odbędzie swe szkolenie. Wspólna przygoda tego typu zapewne zbliży bohaterów i pogłębi ich świeżą relację - to całkiem sensowny pomysł.

Nivellen i Vereena pojawią się w pierwszym odcinku drugiego sezonu.

Armia elfów

Aktorka i modelka Mecia Simson wcieli się we Franceskę Findabair, elfią czarodziejkę, ważną politycznie postać. W serialu Francesca będzie miała brata (Gage - wcieli się w niego Kaine Zajaz). Bohaterka ma pojawić się w siedmiu z ośmiu odcinków nowej serii; zobaczymy też ponownie Filavandrela i elfich buntowników, Scoia'tael (pierwszy raz mają pojawić się w wątku Yennefer) - czyli Wiewiórki, komanda wojowników, którzy toczą podjazdową wojnę przeciw ludziom w Królestwach Północy. W pewnym momencie sprzymierzają się z Nilfgaardem.

Kaer Morhen

Wspominaliśmy już o podróży Geralta i Ciri do Kaer Morhen, siedziby wiedźminów. To istotny element całej historii. W przyszłości Ciri stanie się jedną z najpotężniejszych postaci w sadze i maszyną do zabijania, a to zawdzięcza przede wszystkim intensywnemu szkoleniu, które przeszła właśnie w Kaer Morhen pod okiem Geralta i innych wiedźminów - Lamberta (Paul Bullion), Eskela (Thue Rasmussen), Coena (Yasen Atour) i najstarszego z nich, kogoś w rodzaju przybranego ojca - Vesemira (Kim Bodnia). Ciri - wraz z widzami - odkryje pewne fakty z przeszłości Geralta, który sam kiedyś odbył podobny trening.

Wiedźmini z Kaer Morhen wystąpią w trzech lub czterech odcinkach.

Polityka: królowie i szpiedzy

Krew elfów pogłębia temat polityki Kontynentu, wprowadzając kilka ważnych postaci z Północnych Królestw (i nie tylko). Królowie i królowe Północy spotkają się w scenie, w której dyskutują o przyszłości swoich ziem i utrzymującym się zagrożeniu ze strony Cesarstwa Nilfgaardu, a także o... losie Lwiątka z Cintry, czyli księżniczki Ciri. Do króla Foltesta dołączy m.in. królowa Lyrii i Rivii Meve. Nazwiska aktorów, którzy wcielą się w postacie władców, nie są ujawnione.

Oprócz władców, 2. sezon wprowadzi też Redańską Służbę Wywiadowczą, dowodzoną przez Sigismunda Dijkstrę. Dijkstra to postawny, przebiegły i inteligentny facet, który wie wszystko o wszystkich (a przynajmniej o tych, którzy się liczą). Chociaż wojna z Nilfgaardem osiągnęła impas, Dijkstra wie, że tak naprawdę się nie skończyła, a zagrożenie wciąż istnieje. Szpieg chce zapobiec temu kosztownemu konfliktowi. Jego siedziba znajduje się w Oxenfurcie, a ekipa filmowa była w trakcie budowy ogromnego planu, który miał imitować miasto, zanim produkcja została wstrzymana. Warto dodać, że Dijkstra to człowiek, którego intencje są czyste - zależy mu przede wszystkim na dobru Redanii i zrobiłby dla niej wszystko.

Dijkstra pojawi się w trzech odcinkach 3. sezonu.

Thanedd i czarodzieje

W drugim sezonie serialu poznamy kolejnych magów, w tym Lydię van Bredevoort (Aisha Fabienne Ross), współpracującą z Vilgefortzem z Roggeveen; dolna część twarzy czarodziejki została zamaskowana iluzją, która ukrywała odsłonięte do połowy policzków zęby oraz zniekształconą, zapadniętą i źle pozrastaną żuchwę (efekt nieudanego eksperymentu). Kochała ona Vilgefortza nieodwzajemnioną miłością, a jej dysfunkcja uniemożliwiała posługiwanie się mową.

W pierwszym sezonie Vilgefortz to zdolny, ale niepozorny mag walczący za Królestwa Północy. W drugim zajrzymy za kurtynę - przekonamy się, kim jest naprawdę, co potrafi i co chce osiągnąć. Kolejną znaną czytelnikom sagi postacią, która pojawi się w serialu, jest Rience, mag na smyczy Vilgefortza, który wykonywał dla niego brudną robotę i poszukiwał Cirilli na jego zlecenie.

Powrócą też Stregobor, Fringilla Viigo i jej wuj Artorius, Tissaia de Vries, Sabrina Glevissig i Triss Merigold. Podobnie jak w pierwszym sezonie, polityka magów będzie tu kluczowa. Wciąż nie poznaliśmy nazwiska aktorki, która wcieli się w Filippę Eilhart, która w powieściach odgrywa bardzo ważną rolę.

Lydia pojawi się w dwóch odcinkach.

Nilfgaard

Serial zaprezentował widzom Cahira czy Fringillę znaczenie wcześniej, niż książka. Forma przedstawienia zwłaszcza Cahira może być dla osób znających materiał źródłowy dezorientująca, jest to jednak część planu, który pierwotnie miał przedstawić Nilfgaard takim, jakim widzą go mieszkańcy Północy. Drugi sezon - zdaniem showrunnerki - rzuci na Cesarstwo inne światło i wyjaśni, co motywuje tę nieustępliwą armię (przypomnijmy: Nilfgaard w porównaniu z Królestwami Północy to kraj znacznie bardziej cywilizowany). Narzekający na zbroje Czarnych również mogą odetchnąć z ulgą - w 2. sezonie będą one wyglądać inaczej (i nie będzie to pozbawione uzasadnienia).

Potwory

W drugim sezonie ma pojawić się bestia, którą świetnie kojarzą również gracze - leszy. Możemy się tu jednak spodziewać interpretacji odbiegającej od tej z gier. Oprócz leszego, w serialu ma pojawić się "Vanessa-Marie - bardzo stara, białowłosa kobieta, demon, który przemierza świat, żerując na najgłębszych i najmroczniejszych pragnieniach ludzi". Ten opis sugeruje kogoś podobnego do postaci również znanej graczom - Gauntera O'Dimm. Owa "Vanessa-Marie" (to kryptonim demona, niekoniecznie imię, jakie będzie nosił w serialu) pojawi się w trzech lub czterech odcinkach.

Świątynia Melitele

W książkach Yennefer i Ciri spotykają się w świątyni Melitele (krótko wspomnianej w pierwszym sezonie). Prowadziła ją kapłanka, matka Nenneke, przyjaciółka Geralta. Choć nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, czy świątynia pojawi się w serialu, pewne przesłanki na to wskazują. Młoda aktorka, Carmel Laniado, została obsadzona w roli niejakiej Violet, opisywanej jako "młoda dziewczyna, której zabawne i kapryśne zachowanie jest jedynie fasadą, za którą skrywa się ktoś znacznie mądrzejszy i sadystyczny". Niektórzy sugerują, że Violet ma być jedną z uczennic w świątyni Melitele.

Postać pojawi się w dwóch lub trzech odcinkach.

Drugi sezon serialu Wiedźmin platformy Netflix obejmie osiem odcinków. Wcześniej jednak fani otrzymają nagrodę za długi czas oczekiwań - animowany film pt. Wiedźmin: Zmora Wilka.

Wiedźmin - kiedy premiera 2. sezonu? Spekulacje

Polski Platige Image będzie pracować nad 2. sezonem. Informowano, że firma podpisała kontrakt na stworzenie efektów specjalnych do wszystkich odcinków tej serii, będzie też producentem wykonawczym - jak podają wirtualnemedia.pl, na mocy umowy zarobią 7,2 mln złotych. Ostateczny termin zakończenia prac z ich strony to lipiec 2021 roku. Dla porównania termin zakończenia prac nad efektami specjalnymi przy pierwszym sezonie był w listopadzie 2019 roku, więc widzimy, że miało to miejsce tuż przed premierą. Jest to raczej standardowy okres pracy przy największych filmach i serialach. Na podstawie tych informacji niektórzy wnioskują, że premiera 2. sezonu odbędzie się w sierpniu 2021 roku. Zwracają uwagę, że mniej więcej do końca prac nad serialem zostało jakieś 10 miesięcy zdjęć na planie (podobny okres był przy pierwszym sezonie, jeden miesiąc zdjęć już się odbył) oraz postprodukcji.

Wszystko jednak jest zależne od tego, by powrócili na plan we wrześniu 2020 roku. Jeśli pandemia koronawirusa przedłuży się i powrót do pracy nastąpi później, premiera również się opóźni.

Wiedźmin - nowe postacie z 2. sezonu