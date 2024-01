Wiedźmin - trwają już prace nad scenariuszami do 5. serii. Czy nowe sezony będą kręcone naraz?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zdjęcia na planie 4. sezonu Wiedźmina rozpoczną się wiosną tego roku. W tytułowej roli zadebiutuje Liam Hemsworth, a w Regisa wcieli się Laurence Fishburne. Choć obecnie trwają przygotowania do nadchodzących prac na planie to również w fazie rozwoju jest już 5. seria, która prawdopodobnie będzie ostatnią dla serialu.

Przypomnijmy, że jesienią 2022 roku Netflix postanowił nakręcić oba sezony jeden po drogim. W maju 2023 roku scenariusze odcinków 4. serii były w większości napisane, a piąty miał już zarys historii. Po zakończeniu protestów dokończono prace nad scenariuszami do 4. sezonu Wiedźmina. Z kolei po świętach Bożego Narodzenia zespół rozpoczął pisanie scenariusza do piątej serii.

Dwa sezony Wiedźmina zostaną nakręcone jeden po drugim?

Według serwisu Redanian Intelligence zrealizowanie planu nakręcenia obu sezonów naraz jest wciąż możliwe, ponieważ napisanie scenariuszy do jednego sezonu trwa zwykle pół roku po czym są dopracowywane. Więc jeśli zdjęcia do 4. sezonu Wiedźmina mają potrwać do października 2024 roku to do tego czasu scenariusze do nowej serii powinny być gotowe.

Harmonogram produkcji przewiduje również przerwę dla obsady i ekipy, więc scenariusze powinny być ukończone, gdy powrócą na plan pod koniec 2024 roku lub na początku 2025 roku.