Wiedźmin - fan zbudował z klocków Lego zamek Kaer Morhen. Robi piorunujące wrażenie

reddit.com

Wiedźmin to cykl książek fantasy autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, na której podstawie powstały również komiksy, gry wideo (od CD Projekt Red) oraz serial Netflixa. Franczyza cieszy się ogromną popularnością, która inspiruje fanów do różnego rodzaju aktywności. Jeden z użytkowników Reddit podpisujący się jako Rampart87 postanowił wykorzystać swoje klocki Lego do zbudowania wiedźmińskiego zamku Kaer Morhen. Przypomnijmy, że jest to miejsce, w którym trenowano młodych chłopców na wiedźminów. Niestety popadło w ruinę, gdy fanatycy ruszyli na siedzibę, zabijając wszystkich wiedźmińskich nauczycieli.

Fan w swojej imponującej pracy wykorzystał ok. 25-30 tys. klocków. Zamek budował około 3 miesięcy. Można dostrzec Geralta zbliżającego się na koniu do bramy wjazdowej, a także Yennefer wyrzucającą łóżko ze swojej komnaty, co jest znanym motywem z gry. Widać też Ciri trenującą na placu do ćwiczeń i obserwującą ją Triss.

Wiedźmin - Kaer Morhen z klocków Lego

Kaer Morhen z klocków Lego