Wiedźmin - złoczyńca poszukiwany? Nagranie z castingu trafiło do sieci

fot. Netflix / farfarawaysite.com

Już 17 sierpnia zostaną wznowione zdjęcia do 2. sezonu serialu Wiedźmin. Przerwa spowodowana koronawirusem wstrzymała też zapewne castingi, dlatego od dłuższego czasu nie otrzymywaliśmy żadnych nowych doniesień. Wygląda na to, że sytuacja się zmieniła i do sieci trafiło nagranie z aktorem, który wciela się w tajemniczą postać o imieniu D.

Portal Redanian Intelligence podaje, że aktorem widocznym na nagraniu jest Edward Rowe. Ponieważ taśma trafiła do sieci, najprawdopodobniej oznacza to, że aktor nie otrzymał roli. Krótkie wideo wskazuje jednak, że mamy przesłuchanie do roli wykwalifikowanego mordercy. Oto zapis przeprowadzonego dialogu:

أخبار 🎞| مقطع للممثل "Edward Rowe" يخضع لتجربة أداء شخصية غير معروفة من الموسم الثاني باسم مستعار "D"، رُبما قد يكون شخصية Rience من الكتب فهو يطابق العمر والطباع. • ملاحظة: بما أن مقطع تجربة الأداء انتشر احتمال كبير أن الممثل لم يُقبل للدور.#ذا_ويتشر | #TheWitcher https://t.co/mKnVYlBO6h pic.twitter.com/sHUr4WeZ2n — Witcher AR (@TheWitcherAR) July 30, 2020

Mężczyzna: Przepraszam, D. Nie wiem, co się stało. D: Zasnąłeś na warcie, to się stało. Przetrwałeś pierwszą bitwę i nie zesrałeś się, więc zasłużyłeś na nocny odpoczynek. Mężczyzna: Czy to kiedykolwiek staje się łatwiejsze? D: Nie zasnąć? Mężczyzna: Zabijanie. D: Kiedy byłeś chłopcem i twój ojciec wysłał cię do orania pola, najpierw bolały cię ręce, prawda? Następnie pęcherze, odciski i ból przeniosły się na twoje plecy. Potem nabrałeś sił i ból przeniósł się do twojej głowy, wskazując codzienną rutynę wbijania ostrza w ziemię i uprawiania niekończących się dróg. Zabijanie nie różni się od jakiejkolwiek innej pracy. Rzecz w tym, aby wiedzieć, że trudność nigdy nie znika. Po prostu migruje i staje się tępym bólem. A to uczysz się ignorować.

Kim może być Pan D? Fani przypuszczają, że chodzi o Rience'a, maga na smyczy Vilgefortza, który wykonywał dla niego brudną robotę i poszukiwał Cirilli na jego zlecenie. W 2. sezonie powinien też pojawić się Dijkstra, szef Wywiadu Redańskiego. Rozmowa przeprowadzona na nagraniu mogłaby wskazywać także na niego. Warto jednak pamiętać, że dialogi z castingów nie pochodzą ze scenariusza oraz z adaptowanego materiału. Luźno inspirowane są postacią, o którą starają się aktorzy.

Premiera 2. sezonu serialu Wiedźmin zaplanowana została na 2021 rok.